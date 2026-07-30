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ผนึกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ "TCCN Forum 2026" ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อพท. ผนึกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไทย–นานาชาติ จัดเวที "TCCN Forum 2026" แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เตรียมจัดงาน "Thailand Creative Cities Network : TCCN Forum 2026" ระหว่างวันที่ 5–7 ส.ค.69

ภายใต้แนวคิด "Creative Cities Connect: Connecting People • Culture • Creativity • Sustainability" เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ของประเทศไทยและนานาชาติ

พร้อมส่งเสริมความร่วมมือของ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายใต้องค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมตลอด 3 วัน ประกอบด้วยการศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

กิจกรรมหลักและนิทรรศการสำหรับประชาชน จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค.69 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

[ภูเก็ต]
โดยรวบรวมผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยทั้ง 9 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เพชรบุรี สงขลา เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร, กรุงเทพมหานคร เชียงราย เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ

[เพชรบุรี]

[สงขลา]

[กรุงเทพมหานคร]

[เชียงราย]
สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี, เชียงใหม่ สุโขทัย และน่าน เมืองสร้างสรรค์ด้านสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

[สุพรรณบุรี]

[เชียงใหม่]

[สุโขทัย]

[น่าน]
พร้อมด้วยเมืองสร้างสรรค์จากนานาชาติ ได้แก่ เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (Berlin, Germany) City of Design, เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu, Philippines) City of Design

[เบอร์ลิน]

[เซบู]
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (Jakarta, Indonesia) City of Literature และ เอจิเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (Echizen, Japan) City of Craft and Folk art

[จาการ์ตา]

[เอจิเซ็น]
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน ได้แก่ พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "กรุงเทพมหานครภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO"

โดย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ปาฐกถาหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้ทุนวัฒนธรรมของประเทศไทย” โดย ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม และปาฐกถาหัวข้อ "Creative Cities as Drivers of Sustainable Tourism"

โดย ผู้แทนจาก UNESCO Bangkok รวมถึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการเงินของเมืองสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ จากผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ

ภายในงานยังมีนิทรรศการนำเสนออัตลักษณ์และศักยภาพของเมืองสร้างสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความร่วมมือ ระหว่างเมืองสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก


ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค.69 เวลา 08.30–16.30 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือสนใจร่วมศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Bangkok Technical Tour) วันที่ 5 ส.ค.69

และ ศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (Pattaya Technical Tour) วันที่ 7 ส.ค.69 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.080-808-3085