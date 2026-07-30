ผนึกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ "TCCN Forum 2026" ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน

อพท. ผนึกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไทย–นานาชาติ จัดเวที "TCCN Forum 2026" แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เตรียมจัดงาน "Thailand Creative Cities Network : TCCN Forum 2026" ระหว่างวันที่ 5–7 ส.ค.69
ภายใต้แนวคิด "Creative Cities Connect: Connecting People • Culture • Creativity • Sustainability" เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ของประเทศไทยและนานาชาติ
พร้อมส่งเสริมความร่วมมือของ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายใต้องค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมตลอด 3 วัน ประกอบด้วยการศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
กิจกรรมหลักและนิทรรศการสำหรับประชาชน จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค.69 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
โดยรวบรวมผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยทั้ง 9 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เพชรบุรี สงขลา เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร, กรุงเทพมหานคร เชียงราย เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี, เชียงใหม่ สุโขทัย และน่าน เมืองสร้างสรรค์ด้านสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
พร้อมด้วยเมืองสร้างสรรค์จากนานาชาติ ได้แก่ เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (Berlin, Germany) City of Design, เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu, Philippines) City of Design
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (Jakarta, Indonesia) City of Literature และ เอจิเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (Echizen, Japan) City of Craft and Folk art
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน ได้แก่ พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "กรุงเทพมหานครภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO"
โดย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ปาฐกถาหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้ทุนวัฒนธรรมของประเทศไทย” โดย ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม และปาฐกถาหัวข้อ "Creative Cities as Drivers of Sustainable Tourism"
โดย ผู้แทนจาก UNESCO Bangkok รวมถึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการเงินของเมืองสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ จากผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
ภายในงานยังมีนิทรรศการนำเสนออัตลักษณ์และศักยภาพของเมืองสร้างสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความร่วมมือ ระหว่างเมืองสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค.69 เวลา 08.30–16.30 น. ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือสนใจร่วมศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Bangkok Technical Tour) วันที่ 5 ส.ค.69
และ ศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (Pattaya Technical Tour) วันที่ 7 ส.ค.69 (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.080-808-3085