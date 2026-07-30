"ขวัญ พิมพ์อัปสร" อาลัย "ฮลุน โซโล่" ยกย่องชีวิตเด็กทุนยอดนักสู้ที่น่าภาคภูมิใจที่สุด

ท่ามกลางความโศกเศร้าจากการจากไปของ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย 27 ปี ล่าสุด "ขวัญ พิมพ์อัปสร" ในฐานะรุ่นพี่รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งไว้อาลัย ชื่นชมหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยเอาความไม่มีต้นทุนชีวิตมาเป็นข้ออ้าง พร้อมยกย่องให้การดิ้นรนสู้ชีวิตของฮลุน เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจที่สุด
สืบเนื่องจากกระแสข่าวการเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์หนุ่มไทยสายท่องเที่ยวต่างแดน วัย 27 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องในโลกโซเชียล
จากเรื่องราวชีวิตที่เริ่มต้นจากความขาดแคลน แต่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนคว้าปริญญาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และก้าวขึ้นมาเป็นนักสร้างคอนเทนต์ชื่อดัง ทำให้ผู้ที่ติดตามและรับรู้เรื่องราวต่างพากันออกมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด วันนี้ (30 ก.ค.) "ขวัญ" พิมพ์อัปสร เทียมเศวต ลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ สรพงศ์ ชาตรี ในฐานะรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกมาโพสต์ภาพของฮลุน พร้อมข้อความไว้อาลัยสุดซึ้ง โดยระบุว่า
“ฮลุนคือรุ่นน้องที่ทำให้ตนนึกถึงเพื่อนนักศึกษาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่หอพัก ด้วยความเก่งกาจและเลือดนักสู้ที่ทำให้เด็กกรุงเทพฯ อย่างตนยังรู้สึกอาย พร้อมชื่นชมถึงความสามารถระดับสูงของฮลุนในการสอบชิงทุนการศึกษา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครจะได้มาโดยง่าย”
นอกจากนี้ ขวัญ พิมพ์อัปสร ยังได้กล่าวถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างฮลุนกับคุณย่า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับชีวิตของเธอเอง โดยเชื่อมั่นว่าคุณย่าจะต้องภูมิใจในตัวหลานชายคนนี้เป็นอย่างมาก ที่ไม่เคยนำความไม่มีต้นทุนชีวิตมาเป็นข้ออ้างในการหยุดดิ้นรนพัฒนาตนเอง
ทั้งที่การยอมแพ้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่า
ในช่วงท้ายของโพสต์ ขวัญได้กล่าวคำไว้อาลัยว่า "คนมันจะใฝ่ดี ต่อให้เจอไรหนักหนาแค่ไหน มันก็จะเอาดีให้ได้สิน่า ขอให้น้องฮลุนไปสู่สุคติ ขอบคุณที่ใช้ทั้งชีวิตเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้ผู้คนมากมายได้อย่างสมศักดิ์ศรีและน่าภาคภูมิใจที่สุดนะคับ"
ทั้งนี้ ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีบุคคลในวงการบันเทิงตลอดจนชาวเน็ตจำนวนมาก เข้ามาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของยูทูบเบอร์ยอดนักสู้คนนี้อย่างล้นหลาม