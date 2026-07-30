สถานทูตฯ ยันทรัพย์สิน "ฮลุน โซโล่" อยู่ครบถ้วน จะติดตามข้อเท็จจริงการเสียชีวิตอย่างเต็มที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ยันทรัพย์สิน "ฮลุน โซโล่" อยู่ครบถ้วน จะติดตามข้อเท็จจริงการเสียชีวิตที่จอร์เจียอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 30 ก.ค. 2569 เพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา โพสต์ข้อความระบุว่า ... ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ดังนี้
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตยังอยู่ครบถ้วน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่าง ๆ ของครอบครัว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไป
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตาม ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดียิ่ง