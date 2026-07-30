พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เผยได้รับแจ้งพบน้องชายแล้ว ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยตามหา ครอบครัวของความเป็นส่วนตัว งดแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เผยได้รับแจ้งพบตัวน้องชายแล้ว ในสภาพจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ครอบครัวขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยประสานงาน ตามหา และส่งกำลังใจ ช่วงเวลานี้ ขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัว
เมื่อเวลา 01.38 น. ของวันที่ 30 ก.ค. ในเฟซบุ๊ก Klose Mos ของพี่ชายนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ด้านท่องเที่ยวชื่อดัง มีการโพสต์ข้อความว่า “เวลา 01:35 น.30/07/69 ตามเวลาไทย ขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่า ได้พบน้องแล้ว แต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
“ครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ ที่ช่วยกันแชร์โพสต์ ช่วยติดตามข่าว ประสานงาน ส่งกำลังใจ และช่วยเหลือในทุกช่องทาง ตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้อง ความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามาก และครอบครัวจะไม่มีวันลืม
“ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้อง
“ในช่วงเวลานี้ ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัว ขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งครับ”