“ว่านไฉ” ขอโทษ แจ้งข่าวพบร่าง “ฮลุน โซโล่” เผยประสานครอบครัว-ได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อให้ทีมหยุดค้นหา

“ว่านไฉ” แอดมินเพจ “อาสา พาไปหลง” โพสต์ขอโทษที่แจ้งข่าวพบร่าง “ฮลุน โซโล่” ก่อนหน่ายงานทางการ เผยหลังได้รับการยืนยันจากตำรวจจอร์เจีย ได้แจ้งให้ทางบ้านฮลุนทราบ และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้แจ้งข่าว เพื่อยุติการค้นหาของทีมต่างๆ
วันนี้(29 ก.ค.) ภายหลังจากเพจ "อาสา พาไปหลง" ได้โพสต์แจ้งข่าวการพบร่างของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง ที่หายตัวไประหว่างอยู่ในประเทศจอร์เจียแล้ว ล่าสุด “ว่านไฉ” แอดมินเพจ “อาสา พาไปหลง” ได้โพสต์ข้อความว่า “ผมขอโทษที่เป็นคนแจ้งข่าวนะครับ ผมประสานคุยกับคุณมอส พี่ชายของฮลุน เพื่อประสานงาน 2 ฝั่งประเทศ ตามหาตั้งแต่เช้า จนได้รับยืนยันจากสถานีตำรวจ โดยผมเป็นคนแจ้งข่าวนี้ให้ทางบ้านฮลุน และได้รับอนุญาตจากทางบ้านให้แจ้งข่าวเพื่อยุติการค้นหาของทีมต่างๆ ครับ ในส่วนรายละเอียดขอให้เป็นทางครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นคนแถลงดีกว่าครับ”