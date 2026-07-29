ไร้ปาฏิหาริย์! เพจ "อาสา พาไปหลง" แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง "ฮลุน โซโล่" แล้ว สื่อจอร์เจียเผยเสียชีวิตในโรงแรม กรุงทบิลิซี

เพจ "อาสา พาไปหลง" โพสต์แจ้งข่าวเศร้า พบร่าง "ฮลุน โซโล่" แล้ว พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ระบุได้แจ้งข่าวให้ญาติรับทราบแล้ว และขอให้ครอบครัวเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะ ด้านสำนักข่าว Mtavari รายงานจากกระทรวงมหาดไทยจอร์เจีย ระบุ ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในกรุงทบิลิซี
จากกรณีการค้นหา "ฮลุน โซโล่" ที่ได้รับความสนใจและมีประชาชนร่วมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ "อาสา พาไปหลง" ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่า
"ผมพบร่างฮลุนแล้ว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮลุนด้วยนะครับ ผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้ว รายละเอียดขอให้ทางครอบครัวเป็นคนแจ้งนะครับ"
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของฮลุน พร้อมขอบคุณทีมค้นหาและอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตลอดช่วงที่ผ่านมา ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์และสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ทางครอบครัวจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป
สื่อจอร์เจียรายงาน พบ "ฮลุน โซโล่" เสียชีวิตในโรงแรมกลางกรุงทบิลิซีสำนักข่าว Mtavari ของจอร์เจีย รายงานเมื่อค่ำวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ว่า นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ขาดการติดต่อในประเทศจอร์เจียมา 16 วัน ถูกพบเสียชีวิตแล้วภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี โดยระบุว่าได้รับการยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจีย
ฮลุน โซโล่ อายุ 26 ปี เป็นยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวเดี่ยว เดินทางมาแล้วกว่า 50 ประเทศ มีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กราว 2.5 ล้านคน ครอบครัวติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนพี่ชายออกมาประกาศตามหาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม