คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ คว้าสิทธิ์ Official Distributor แบรนด์ CARDFUN ดีลใหญ่วันนี้ ประเดิม “Marvel Hero Rush TCG” บุกตลาดไทย

“คิดซ์ แอนด์ คิทซ์” (Kidz & Kitz) เจ้าตลาดเทรดดิ้งการ์ดเกมอันดับ 1 ของไทย ประกาศดีลยักษ์เขย่าวงการ TCG ด้วยการผนึกกำลังร่วมกับ JASON Anime Development Limited ผู้ผลิตการ์ดเกมระดับโลกแบรนด์ CARDFUN คว้าสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมประเดิมตลาดด้วยโปรเจกต์มหากาพย์ “Marvel Hero Rush TCG” เดินเกมรุกปูพรมชุดทดลองเล่นกว่า 2,000 ชุด และการ์ดพิเศษกว่า 100,000 แพ็ค ให้แก่ร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศ มุ่งขยาย Ecosystem และต่อยอดตลาดการ์ดเกมไทยสู่มาตรฐานระดับเวิลด์คลาส
บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายการ์ดเกม และสินค้าลิขสิทธิ์แท้ชั้นนำในประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญในความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับ JASON Anime Development Limited ผู้พัฒนาและผลิตการ์ดเกมระดับสากล ภายใต้แบรนด์ CARDFUN โดยคิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ (Official Distributor) ในประเทศไทย พร้อมประเดิมตลาดด้วยการเปิดตัวการ์ดเกมแฟรนไชส์ระดับโลก “Marvel Hero Rush TCG” เพื่อตอบรับกระแสความนิยมในตลาด Trading Card Game (TCG) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท โดย CARDFUN มีความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมการผลิตการ์ดเกมระดับพรีเมียมและการถือครองลิขสิทธิ์ระดับโลก ขณะที่ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายและฐานผู้เล่นการ์ดเกมที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย แผนการตลาดระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ และการกระจายสินค้าเชิงรุก โดยปูพรมส่งมอบ “ชุดทดลองเล่น (Demo Decks)” จำนวนกว่า 2 พันชุด ให้แก่ร้านค้าการ์ดพันธมิตรออฟไลน์ทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมทดลองเล่น (Trial Events) และการ์ดสะสมพิเศษอีกกว่า 1 แสนแพ็ค เพื่อนักสะสมและนักเล่นการ์ดเกมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่
โดยเผยถึงวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ว่า "การจับมือกับ CARDFUN ในครั้งนี้คือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด TCG ในประเทศไทย เราไม่ได้มอง Marvel Hero Rush เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน Ecosystem ของวงการการ์ดเกมในไทย ทั้งการสนับสนุนรายได้ให้แก่ร้านค้าพันธมิตรท้องถิ่นผ่าน ชุดทดลองเล่นกว่า 2 พันชุด และการ์ดไอเท็มพิเศษกว่า 1 แสนแพ็ค เรามั่นใจว่าพล็อตเรื่องที่แข็งแกร่งและระบบเกมที่ยอดเยี่ยมจะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง"
Mr. Jason ผู้บริหารระดับสูงของ JASON Anime Development Limited กล่าวเสริมว่า "ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อมั่นในศักยภาพและการบริหารงานของ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ว่าจะสามารถถ่ายทอดคุณค่าและวิสัยทัศน์ของแบรนด์ CARDFUN ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นและการสะสมการ์ดระดับเวิลด์คลาสให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย"
เจสัน เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป (Jason Entertainment Group) คืออาณาจักรความบันเทิงและวัฒนธรรมชั้นนำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศ IP ครบวงจร ด้วยการครอบครองพอร์ตโฟลิโอ IP ระดับมหาชนมากกว่า 500 IP ที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้สร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดการ์ดสะสมสำหรับผู้ใหญ่เป็นอันดับ 1 และก้าวขึ้นสู่แบรนด์การ์ดสะสมชั้นนำอันดับ 2 ของประเทศจีน พร้อมสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระยะยาวร่วมกับยักษ์ใหญ่ระดับสากล อย่าง Disney, Universal และค่ายความบันเทิง ระดับท็อปทั่วโลก
ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลในการยกระดับป๊อปคัลเจอร์ เจสัน เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป ได้ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจผ่าน 7 ภูมิภาคหลักทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 26 ประเทศ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การ์ดสะสม, การ์ดเกมต่อสู้ (TCG) ระดับโปร, ฟิกเกอร์ ไปจนถึง Art Toys และในปี 2026 นี้ บริษัทพร้อมประกาศศักดาบนเวทีโลกด้วยการจับมือกับ Marvel เปิดตัวโปรเจกต์ระดับมหากาพย์อย่าง Marvel Hero Rush ตอกย้ำความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมความบันเทิงที่ไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมโยงแฟนคลับและส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่าให้แก่ผู้เล่นทั่วทุกมุมโลก
บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด คือผู้นำอันดับ 1 ในตลาดเทรดดิ้งการ์ดเกม (Trading Card Game - TCG) และของเล่นสะสมระดับลิขสิทธิ์แท้ในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนการครองตลาดมากกว่า 50% ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ไม่ได้เป็นเพียงผู้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ IP (Intellectual Property) ระดับโลกจากพันธมิตรยักษ์ใหญ่ อาทิ BANDAI, BUSHIROAD, KONAMI, EPOCH และ KAYOU แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนระบบนิเวศ TCG ครบวงจร (All-in-One TCG Ecosystem) ในประเทศ และมีพันธมิตรร้านค้าการ์ดเกม การ์ดสะสมทั่วประเทศ
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นเปลี่ยนวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์และงานอดิเรก ให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์การบริโภคประจำวันของผู้คนทุกช่วงวัย คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ได้สร้างความแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายช่องทางจำหน่าย Omnichannel ทั่วประเทศ ตั้งแต่ร้านค้าปลีกแมสระดับแนวหน้า อย่าง 7-Eleven และร้านหนังสือชั้นนำ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เข้าถึงฐานผู้เล่น และนักสะสม พร้อมมุ่งสู่อนาคตด้วยการผสมผสานนวัตกรรม Smart Vending, AI Marketing และศูนย์กลางชุมชน (Community Hub) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป๊อปคัลเจอร์ไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน