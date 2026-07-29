มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรอง QS Stars ระดับ 5 ดาว ตอกย้ำมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก พร้อมสร้างสรรค์สู่สังคมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศิลปากรตอกย้ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในระดับ 5 ดาว (Overall 5 Star Rating) จาก QS Stars Rating โดย Quacquarelli Symonds (QS) สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในทุกมิติ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม รวมถึงการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ประเทศ และประชาคมโลก ผ่านการบูรณาการพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้รับการประเมินในระดับสูงสุด 5 ดาว ครอบคลุมมากถึง 9 ด้านสำคัญ ได้แก่
- Teaching: ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
- Facilities: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
- Programme Strength: ด้านความเข้มข้นของหลักสูตรวิชาการ
- Arts: ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- Employability: ด้านอัตราการได้งานทำและสมรรถนะของบัณฑิต
- Good Governance: ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- Environmental Impact: ด้านการจัดการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- Global Engagement: ด้านความร่วมมือและเครือข่ายนานาชาติ
- Innovation & Knowledge Transfer: ด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
สะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การบริหารจัดการที่โปร่งใส การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับโลก พร้อมสร้างคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในระดับนานาชาติ