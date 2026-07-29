ด่วน! เจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติภารกิจบ้านหนองจาน ข้อเท้าฉีกขาด

เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด สังกัด ม.พัน.30 เหยียบกับระเบิดชนิด PMN ขณะสำรวจและเก็บกู้พื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด ถูกนำตัวส่ง รพ.อรัญประเทศ
วันนี้(29 ก.ค.) เมื่อเวลา 12.49 น. เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า “พื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้พื้นที่อันตราย เหยียบกับระเบิด ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าปฎิบัติหน้าที่ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป”
ด้านเพจ “Wassana Nanuam” ของผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความว่า เสียงบึ้ม! ทหาร EOD เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่บ้านหนองจาน #สระแก้ว ข้อเท้าฉีกขาด ส่ง รพ.อรัญประเทศ
รายงานเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.1) ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดย จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์ นึกมั่น เจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิค สังกัดกองพันทหารม้าที่ 30 (ม.พัน.30) เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาและเก็บกู้ทุ่นระเบิด
ระหว่างปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตรวจพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่า จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของแนวทุ่นระเบิด แต่ในระหว่างการปฏิบัติงานเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิดดังกล่าวจนเกิดการระเบิด
แรงระเบิดส่งผลให้ จ.ส.อ.อุดมศักดิ์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเป็นแผลฉกรรจ์ อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บยังมีสติรู้สึกตัว ก่อนเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพื้นที่และดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายซ้ำจากทุ่นระเบิดที่อาจยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณดังกล่าว