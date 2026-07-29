Elica แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวระดับพรีเมียมจากอิตาลี เปิดตัวครั้งแรกในไทย ผู้สร้างมาตรฐานใหม่ ฉีกทุกกฎแห่งงานดีไซน์ พร้อมเผยโฉม “Elica Lhov” นวัตกรรมเครื่องครัว All-in-One เครื่องแรกของโลก
Elica แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวระดับพรีเมียมจากอิตาลี ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกด้านการออกแบบและนวัตกรรม เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้การนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Cucina Galleria พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของ Open Kitchen ผ่านการเปิดตัว “Elica Lhov” นวัตกรรมเครื่องครัว All-in-One เครื่องแรกของโลก ที่สะท้อนบทบาทของนวัตกรรมและการออกแบบในการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์การอยู่อาศัยของผู้คนยุคใหม่ ภายในงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้า CentralWorld
นายกฤตนัน สนธิจิรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด เปิดเผยว่า แนวคิดการออกแบบบ้านทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจาก “ครัว” ที่เป็นเพียงพื้นที่ประกอบอาหาร สู่แนวคิด Open Kitchen ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่พักผ่อนและการใช้ชีวิต โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพอากาศ (Air) ระดับเสียง (Noise) และแสงสว่าง (Lighting) ควบคู่กัน ซึ่งทั้งสามองค์ประกอบนี้คือแก่นแท้ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Elica เพื่อให้ครัวและพื้นที่ใช้ชีวิตเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว ทำให้ครัวกลายเป็นพื้นที่สะท้อนรสนิยมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งความสวยงามและประสบการณ์การใช้ชีวิต จากแนวโน้มนี้ Elica จึงเลือกเปิดตัวในไทยด้วยแนวคิด “Beyond Masterpieces : The Elica Open Kitchen Revolution” เพื่อนำเสนอครัวในฐานะศูนย์กลางของการใช้ชีวิตที่หลอมรวมศิลปะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
ด้วยประสบการณ์ด้าน Kitchen Innovation มากกว่า 50 ปี Elica ได้รับการยอมรับเป็นผู้นำด้านเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวจากอิตาลี โดดเด่นด้วย Italian Design ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมคว้ารางวัลออกแบบระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Compasso d’Oro, Red Dot Design Award, iF Design Award, Good Design Award และ Archiproducts Design Awards ภายในงาน Elica ถ่ายทอดแนวคิด “Artfully Inventive” จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ที่หลอมรวมศิลปะ การออกแบบ และนวัตกรรมเข้าไว้ในทุกผลิตภัณฑ์
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว “Elica Lhov” นวัตกรรมเครื่องครัว All-in-One เครื่องแรกของโลก ที่รวมเตาอบ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า และระบบดูดควันไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว ถือเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีแบรนด์ใดในโลกคิดค้นมาก่อน ขับเคลื่อนยกระดับประสบการณ์การทำอาหารและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคให้ก้าวไปอีกขั้น
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือ NikolaTesla Collection คอลเลกชันเตาแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมระบบดูดควันในตัว โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมเผยโฉมพื้นผิวใหม่ Matte Black มอบสัมผัสเรียบหรู ลดรอยนิ้วมือ และทำความสะอาดง่าย โดยแต่ละรุ่นมาพร้อมความสวยงามและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ตอบโจทย์การใช้งานได้ในหลากหลายไลฟ์สไตล์
นอกจากนี้ยังมีช่วงพิเศษ Special Talk โดย คุณต้น–ณัฐพล เตโชพิชญ์ จาก Looklen Architects ที่ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของครัวในงานออกแบบบ้านยุคใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนอินไซต์จากประสบการณ์จริงในการออกแบบโครงการและบ้านให้ลูกค้าว่า “ครัว” ได้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของบ้าน และการออกแบบที่ดีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกัน
นายกฤตนัน สนธิจิรวงศ์ กล่าวเสริมว่า Elica เชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวไม่ควรเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน แต่ควรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยยกระดับสุนทรียภาพของพื้นที่และเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลา ด้วยเหตุนี้ แบรนด์จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสาน Design, Innovation และ Technology เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการเปิดตัว Elica ในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Cucina Galleria ในการนำแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวระดับพรีเมียมที่เป็นผู้นำด้านเครื่องครัวในบ้านจากยุโรป เข้ามามอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคไทย ทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้งาน งานดีไซน์ และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่สะท้อนตัวตนของตนเอง
ร่วมสัมผัสนิยามใหม่ของงานดีไซน์เครื่องครัวจากอิตาลีได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram: Elica Thailand และเว็บไซต์ https://www.elica.com/WW-en หรือเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จริงได้ที่ โชว์รูม Cucina Galleria ซอยสาทร 12 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00–19.00 น.