พี่ชาย "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์ดังหายตัวในจอร์เจีย ยันยังไร้การติดต่อ วอนขอเบาะแสจริง-งดแชร์เฟกนิวส์

หลังการหายตัวไปอย่างปริศนาของยูทูบเบอร์ดัง "ฮลุน โซโล่" ระหว่างทริปจอร์เจีย ล่าสุดพี่ชายโพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตสถานการณ์ ยืนยันชัดเจนว่า ณ เวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนแจ้งเบาะแสพบตัว พร้อมฝากคำเตือนถึงชาวเน็ต "หยุดสร้างข่าวลือ-งดแชร์เฟกนิวส์" ชี้สร้างความสับสนให้เจ้าหน้าที่ในการค้นหา
จากกรณี โซเชียลช่วยกันแชร์ประกาศตามหา “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ที่ขาดการติดต่อระหว่างเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจีย โดยครอบครัวระบุว่าสามารถติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ล่าสุด วันนี้ (29 ก.ค.) เฟซบุ๊ก “Klose Mos“ ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่ชายฮลุนได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้า โดยยืนยันชัดเจนว่า ณ ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการแจ้งเบาะแสเข้ามาว่าพบน้องชายแต่อย่างใด
พร้อมระบุข้อความว่า “ขอความร่วมมือในการตามหาน้อง และขอเตือนเรื่องข่าวปลอม
ขอความกรุณาทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
ขอความร่วมมือ อย่าสร้างข่าวลือ ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง เพราะอาจทำให้การติดตามตัวน้องเกิดความสับสน และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัว
หากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ โปรดติดต่อครอบครัวหรือแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย“
และได้ออกมาโพสต์อัปเดตผ่านทางสตอรี่เฟซบุ๊ก ระบุว่า ”ตอนนี้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กำลังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับ
ขอบคุณทุกคนมากๆ นะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรทุกช่องทาง ขอบคุณทุกคนมากๆ จริงๆ นะครับ ทางเราได้แต่รอฟังข่าว แค่รู้ว่าน้องปลอดภัยดีก็ดีใจ แล้วครับ”