แช่งมาแช่งกลับ! อินฟลูฯ ดัง 'ครัวบ้านแม่ส่ง' ซัดแหลกเพจหิวแสงกุข่าวตาย เตือนหิวเงินระวังโดนคนแห่บล็อก

ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจกันไปตามๆ กัน จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาชี้แจงแบบเดือดจัด สำหรับ "แม่ส่ง" อินฟลูเอนเซอร์สายฮาสู้ชีวิต เจ้าของเพจดัง "ครัวบ้านแม่ส่ง" ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.2 ล้านคน หลังถูกเพจคลิกเบตกุข่าวปลอมว่าเสียชีวิตหวังเรียกยอดไลก์ งานนี้เพจหลักฟาดกลับแรงแบบไม่ไว้หน้า ซัดพวกหิวเงินทำคอนเทนต์ไร้จรรยาบรรณ พร้อมฝากคำเตือนเจ็บจี๊ด ระวังพฤติกรรมเรียกยอดวิวจะจบลงด้วยการถูกชาวเน็ตแห่บล็อกจนเพจปลิว
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เพจ "ครัวบ้านแม่ส่ง" คือเพจคอนเทนต์ของ "แม่ส่ง" อินฟลูเอนเซอร์สายฮาสู้ชีวิตที่มีผู้ติดตามบน Facebook ครัวบ้านแม่ส่ง มากกว่า 1.2 ล้านคน ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิเพจคลิกเบตจำนวนมาก ที่ออกมาให้ข่าวหวังยอดไลก์ให้ข่าวปลอมว่า "แม่ส่ง" เสียชีวิตแล้ว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"แม่ส่งยังไม่ตาย คนที่จะตาย น่าจะ แม่มึ**ครับ รู้ว่าอยากได้ยอดวิว อยากได้ตังค์ แต่ก็ไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกครับ คนที่เค้าติดตาม ถ้าเค้ารู้ความจริงเค้าจะยิ่งเกลียดและกดบล้อคเพจนะครับ"