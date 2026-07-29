'การดี' ปลุก ปชช. ลงชื่อตรวจสอบ TH-AI Passport 1.6 พันล้าน ด้าน 'กรณ์' หนุนหลังลั่นสู้ไม่ถอย

พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้น ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประกาศล่ารายชื่อประชาชน ลุยตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ 'TH-AI Passport' มูลค่ากว่า 1.6 พันล้านบาท ลั่นต้องสกัดกั้นการ 'ทุจริตอย่างถูกระเบียบ' เพื่อปกป้องเงินภาษีทุกบาท ขณะที่ 'กรณ์ จาติกวณิช' โพสต์หนุนหลังเต็มสูบ ย้ำชัดทีมงานตรวจสอบไม่ท้อและไม่ถอย พร้อมชนทุกแรงเสียดทานหากมีประชาชนเคียงข้าง
วันนี้ (29 ก.ค.) ดร.การดี เลียวไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์ข้อความ เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนและลงชื่อเคียงข้าง สส.การดี เลียวไพโรจน์ ในการเดินหน้าตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ TH-AI Passport มูลค่ากว่า 1,621 ล้านบาท เพื่อปกป้องเงินภาษีไม่ให้เกิดการทุจริตแอบแฝงภายใต้ระเบียบขั้นตอน และยึดหลักการที่ว่าเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายเศรษฐกิจ และประธานคณะกรรมการนโยบายพรรค ก็ได้แชร์โพสต์ของ ดร.การดี พร้อมระบุข้อความว่า งานตรวจสอบรัฐบาลเป็นงานยากเสมอ บางคนเริ่มต้นแล้วก็ถอย บางคนเริ่มต้นแล้วก็ท้อ อ้อและทีมงานทั้งไม่ถอยและไม่ท้อ โดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่ามีประชาชนหนุนหลังสนับสนุนในการทำหน้าที่