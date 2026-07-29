“หมอม็อด” ชี้ทารกเสียชีวิตจากหลายภาวะวิกฤต ไม่ใช่เพราะโต๊ะจีนเพียงอย่างเดียว

หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า อธิบายจากข้อมูลที่เปิดเผยว่า ทารกมีภาวะวิกฤตหลายด้านร่วมกัน ทั้งความดันเลือดในปอดสูง การคลอดก่อนกำหนด ภาวะหายใจล้มเหลว และสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือด ย้ำยังต้องตรวจสอบเวชระเบียนและผลรักษาเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน พร้อมแยกประเด็นออกจากข้อกังวลเรื่องการจัดโต๊ะจีนใน NICU
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เพจ “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า” ของ นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ ออกมาโพสต์ข้อความเผยว่าจากข้อมูลโรงพยาบาลและคำให้สัมภาษณ์ของครอบครัว เด็กไม่ได้เสียชีวิตจากการจัดโต๊ะจีนในหอผู้ป่วยทารกวิกฤตเพียงสาเหตุเดียว แต่มีภาวะวิกฤตหลายด้านร่วมกัน ได้แก่ ภาวะความดันเลือดในปอดสูงของทารกแรกเกิด (PPHN) การคลอดก่อนกำหนดแม้น้ำหนักตัวมากถึง 4.3 กิโลกรัม ซึ่งอาจสัมพันธ์กับเบาหวานของมารดา ภาวะหายใจล้มเหลว และข้อสงสัยเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยแต่ละภาวะสามารถซ้ำเติมกันจนกระทบการทำงานของอวัยวะสำคัญและนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ทั้งนี้ การระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต้องอาศัยเวชระเบียน ผลตรวจ และลำดับการรักษา ขณะเดียวกัน ประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตควรแยกออกจากข้อกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของการจัดเลี้ยงใน NICU ซึ่งยังควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างจริงจัง