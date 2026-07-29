“กัน จอมพลัง” ตอบกลับ ส.ส. หลังถามกล้องไม่พอหรือใช้ไม่ได้ ชี้อยากเห็นยุติความรุนแรง

กัน จอมพลัง เตรียมส่งกล้องวงจรปิด 300 ตัวลงพื้นที่นราธิวาส หลังแฟนคลับร่วมสนับสนุนกว่า 8 พันคอมเมนต์ พร้อมตอบกลับ ส.ส.รอมฎอน ปมกล้องที่เคยจัดซื้อ และตั้งคำถามถึงการยุติเหตุรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 'กัน จอมพลัง' ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า "สอบถามFCครับ ที่นราธิวาส ต้องการกล้องวงจรปิดเร่งด่วนตอนนี้ ประมาณ 300 ตัว พวกเราควรส่งลงไปช่วยไหมครับ กล้องช่วยทั้งความปลอดภัยของชาวบ้านและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ครับ และ เหมือนเดิมครับของผมและfcส่งได้เลยไม่ติดระบบไม่ช้าข้ามขบวนการที่ต้องใช้เวลา ส่งเร็วติดเร็วได้ใช้เร็วครับ"
ทั้งนี้พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากถึงกว่า 8 พัน คอมเมนต์
ล่าสุด วันนี้ (29 ก.ค.) เพจ "กันจอมพลัง ช่วยสู้" ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งพร้อมโพสต์ภาพของ นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาชน เข้ามาคอมเมนต์สอบถาม กัน จอมพลังว่า กล้องที่จัดซื้อไปก่อนหน้านี้ ไม่เพียงพอหรือใช้งานไม่ได้ ก่อนที่ กัน จอมพลัง จะคอมเมนต์สวนกลับไปว่า
"นักการเมืองมาถามประชาชนว่ากล้องที่จัดซื้อทุกปีไปไหน ผมก็ไม่รู้นะว่าผู้ก่อการร้ายทำลายทิ้งหรือเปล่าเห็นคมเมนต์เยอะ ว่าผู้ก่อการร้ายชอบทำลายกล้อง ไหนๆท่าน ส.ส. มาแล้ว ผมขอถามท่าน ส.ส. ครับ เมื่อไหร่ผู้ก่อการร้ายจะเลิกทำร้ายผู้บริสุทธิ์ครับ ล่าสุด เด็ก 10 ขวบก็เพิ่งโดน"
ทั้งนี้ กัน จอมพลัง ได้ระบุข้อความว่า
ในพื้นที่นราธิวาสต้องการกล้องวงจรปิดผมเลยถามความเห็น fc ว่าควรส่งกล้องไปสนับสนุนไหม(ซึ่งตอนนี้สรุปแล้วว่ายินดีส่งกล้องลงไปเพื่อความปอดภัยของชาวบ้าน) โดยในโพสมีท่าน สส มาถามผม ผมไม่รู้ท่าน สส เห็นเม้นไหมเลยขอตอบและสอบถามท่าน สส ครับ