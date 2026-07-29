ย้อนรอย 2 ปีก่อนเคยรีวิว "ปลอดภัยสูง"! เร่งตามหา "ฮลุน โซโล่" บินเดี่ยวจอร์เจียรอบ 2 ก่อนหายตัวปริศนา

ครอบครัวและแฟนคลับแห่ส่งความห่วงใย หลัง "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 2.5 ล้านคน ขาดการติดต่อไปนานกว่า 15 วัน ระหว่างบินเดี่ยวกลับไปปักหลักทำคอนเทนต์ที่ 'จอร์เจีย' อีกครั้ง ทั้งที่ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน เจ้าตัวเคยการันตีว่าที่นี่เดินทางง่ายและปลอดภัยสูง ล่าสุดสถานกงสุลและเครือข่ายคนไทยในพื้นที่เร่งปูพรมค้นหา ทุกฝ่ายภาวนาขอให้เป็นเพียงการเดินทางเข้าพื้นที่อับสัญญาณเท่านั้น
จากกรณีที่ครอบครัวและคนสนิทได้โพสต์ประกาศตามหา "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลังขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเพียงลำพังในประเทศจอร์เจีย จนนำไปสู่การประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเร่งติดตามตัวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากทางครอบครัวมีความกังวลต่อสวัสดิภาพอย่างมาก
ข้อมูลระบุว่า เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว "ฮลุน" เคยเดินทางไปเยือนจอร์เจียมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในเวลานั้นเขาได้รีวิวเอาไว้ว่าเป็นประเทศที่เดินทางง่ายและค่อนข้างมีความปลอดภัยสูง การกลับไปเยือนในครั้งนี้จึงเป็นการตั้งใจไปปักหลักเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์ใหม่ๆ แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อเจ้าตัวขาดการติดต่อไปนานผิดปกติ จนสร้างความกังวลใจให้แก่ญาติและแฟนเพจ
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังคงประเมินสถานการณ์ในแง่ดี โดยคาดหวังว่าสาเหตุของการขาดการติดต่อ อาจเกิดจากการที่ยูทูบเบอร์หนุ่มเดินทางเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล หรืออยู่ในจุดอับสัญญาณโทรศัพท์
ขณะเดียวกัน ความช่วยเหลือจากภาคประชาชนเริ่มมีความคืบหน้า โดยกลุ่มคนไทยและไกด์นำเที่ยวชาวไทยในจอร์เจีย ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและกระจายข่าวไปยังเครือข่ายบริษัททัวร์ ตลอดจนผู้ให้บริการรถเช่าในท้องถิ่น เพื่อช่วยกันค้นหาเบาะแสและติดตามตัวอีกทางหนึ่ง โดยทุกฝ่ายต่างหวังว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้