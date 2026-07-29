นักร้องสหรัฐฯ D4vd เจ้าของเพลงโรแมนติกต้องขึ้นศาล คดีฆาตกรรมเด็กวัย 14 ปี

ผู้พิพากษาแห่งศาลลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ตัดสินให้นักร้องอินดี้ป๊อบ "ดีโฟร์วีดี" (D4vd) ต้องขึ้นศาลในคดีฆาตกรรมเด็กหญิงวัย 14 ปี พร้อมสั่งไม่ให้ประกันตัว หลังอัยการเสนอหลักฐานหลายชิ้นที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในวันที่ 31 ส.ค. 2569 หลังจากนั้นพิพากษาคดีภายใน 60 วัน
สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 ก.ค. 2569) นายชาร์เลน โอลเมโด ผู้พิพากษาแห่งศาลลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ตัดสินในคดีที่นายเดวิด แอนโทนี บรู๊ค (David Anthony Burke) หรือฉายา ดีโฟร์วีดี (D4vd) นักร้องและนักแต่งเพลงแนวอินดี้ป๊อบ ชาวสหรัฐอเมริกา วัย 21 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย 14 ปี ว่า มีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับนายเดวิด โดยในระหว่างการไต่สวน มีหลักฐานที่นำเสนอเบื้องต้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดในข้อหาฆาตกรรม การล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีอย่างต่อเนื่อง และการทำลายศพมนุษย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีนี้สืบเนื่องมาจากการพบศพเด็กหญิงวัย 14 ปี ที่ถูกตัดแยกชิ้นส่วนและเน่าเปื่อยอยู่ในท้ายรถยนต์เทสล่า ที่จดทะเบียนในชื่อของนายเดวิด ในย่านฮอลลีวูดฮิลส์ เมื่อเดือน ก.ย. 2568 ขณะที่นายเดวิดกำลังออกทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ การสืบสวนและดำเนินคดีกับนายเดวิดใช้เวลากว่า 10 เดือน โดยการไต่สวนคดีตลอด 5 วันที่ผ่านมา มีการนำเสนอหลักฐานจากอัยการ ประกอบด้วย ภาพถ่ายการชันสูตรศพ คำบรรยายและภาพเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และภาพแชตข้อความสุดท้ายที่ฝ่ายหญิงส่ง ก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่นาที หนึ่งในนั้นฝ่ายหญิงขู่ว่า จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขา และทำลายอาชีพนักร้องอินดี้ป็อป ที่กำลังรุ่งโรจน์ เพียงไม่กี่วันก่อนที่อัลบั้มเดบิวต์ของเขาจะวางจำหน่าย
ขณะที่นายเดวิดไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ขณะที่ผู้พิพากษาออกคำตัดสิน เขานั่งดูอย่างสงบและตั้งใจในชุดนักโทษสีส้มและแว่นตาเช่นเดียวกับตลอดการพิจารณาคดี พร้อมปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา ขณะที่ทนายความของนายเดวิดแย้งว่าหลักฐานในคดีฆาตกรรมไม่เพียงพอ แต่ไม่ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาอีกสองข้อ แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ นอกศาล แต่อัยการโต้แย้งว่าหลักฐานมีมากมาย ที่นำเสนอมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และยังคงพิจารณาว่าจะเสนอโทษประหารชีวิตหรือไม่ แต่นายเดวิดมีสิทธิ์ได้รับโทษประหารชีวิต หลังจากที่ผู้พิพากษาพบหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ในข้อหาดักซุ่มโจมตี ฆ่าเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน และฆ่าพยาน ซึ่งเป็นสถานการณ์พิเศษในอาชญากรรมที่อนุญาตให้ลงโทษประหารชีวิตได้
อัยการได้ให้รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในคืนสุดท้ายของเด็กหญิงวัย 14 ปี ระบุว่า ขณะที่เธอกำลังเดินทางใกล้ถึงบ้านของเขาในย่านฮอลลีวูด เวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 23 เม.ย. 2568 ในรถอูเบอร์ที่นายเดวิดส่งมารับ เธอได้ส่งข้อความสุดท้ายว่า “ที่รัก ฉันใกล้ถึงแล้ว เปิดประตูให้ด้วยนะถ้าอยู่บ้าน” โดยอัยการกล่าวหาว่านายเดวิดใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิตขณะกำลังเดินเข้ามาในบ้าน คืนก่อนหน้านั้น ทั้งสองทะเลาะกันผ่านข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงคนหนึ่ง เธอส่งข้อความที่เต็มไปด้วยความโกรธและคำหยาบคายมาหาโดยบอกว่าจะโกหกพ่อของเธอเกี่ยวกับเขามากมาย และจะทำลายชีวิตและอาชีพของนายเดวิด ซึ่งได้ส่งข้อความทำนองเดียวกันนี้ มาหลายข้อความในช่วงเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ นายเดวิดพบกันเมื่อเด็กหญิงอายุ 11 ปี เริ่มล่วงละเมิดทางเพศเมื่อฝ่ายหญิงอายุ 13 ปี และนายเดวิดอายุ 18 ปี และก่อนที่เด็กหญิงจะเสียชีวิตเมื่อ 1 ปีก่อน ทั้งคู่ยังได้แลกเปลี่ยนข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเธอยืนยันกับเขาว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขา และว่าเธอได้ทำแท้งไปแล้ว ในระหว่างการพิจารณาคดีเบื้องต้น อัยการได้นำเสนอภาพถ่ายของทั้งสองคนกำลังจูบกันและนอนอยู่บนเตียง ภาพเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิง มีรอยสักคำว่า “David” ด้วยหมึกสีแดงบนนิ้วมือข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสองนิ้วที่ถูกตัดออกไปเมื่อพบศพของเธอ
นอกจากนี้ อัยการยังระบุว่า มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า นายเดวิดสั่งซื้อเลื่อยยนต์และสระว่ายน้ำขนาดเล็ก ที่ใช้ในการชำแหละศพของเด็กหญิงในโรงรถของเขา และพบดีเอ็นเอของเด็กหญิงจากคราบเลือดในบริเวณนั้น หลังจากนั้นนายเดวิดขับรถไปรอบๆ เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนโดยมีศพอยู่ในท้ายรถ ก่อนที่รถเทสลาที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างจะถูกลากไปจากฮอลลีวูดฮิลส์
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนายเดวิด ซึ่งเป็นจำเลยโต้แย้งว่า หลักฐานดังกล่าวไม่แสดงให้เห็นถึงเจตนาร้ายที่จำเป็นสำหรับการฆาตกรรม การติดต่อสื่อสารระหว่างนายเดวิดและเด็กหญิงรายนั้นไม่มีการข่มขู่ ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงประวัติความรุนแรง และนายเดวิดมีเจตนาตรงกันข้ามกับความคิดที่จะฆ่าเธอ พร้อมแย้งว่าคำวินิจฉัยของแพทย์ชันสูตรศพที่ระบุว่าการเสียชีวิตของเด็กหญิงเป็นการฆาตกรรม จากบาดแผลถูกแทงสองแผลนั้น คลุมเครือและไม่แน่ชัดเกินกว่าจะเป็นหลักฐานการฆาตกรรมได้ ฝ่ายจำเลยไม่ได้เสนอทฤษฎีอื่นเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของเธอโดยตรง และไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นด้วย
ฝ่ายจำเลยยังได้พิสูจน์ว่า ในช่วงก่อนเสียชีวิต ฝ่ายหญิงได้ขอไปพบนายเดวิดถึงเจ็ดครั้ง และนายเดวิดจำใจยอมไปพบก็ต่อเมื่อเด็กหญิงคนดังกล่าวเรียกร้องอย่างหนักแน่นเท่านั้น อีกทั้งเธอยังขู่ว่าจะฆ่าและทำร้ายร่างกายนายเดวิดด้วย แต่ฝ่ายอัยการกล่าวต่อผู้พิพากษาว่า ฝ่ายจำเลยพยายามหลายครั้งตลอดการดำเนินคดีนี้เพื่อใส่ร้ายเหยื่อ ทั้งๆ ที่เหยื่อเป็นเด็ก อีกทั้งนักสืบฝ่ายอัยการกล่าวในการซักถามของฝ่ายจำเลยว่า พ่อแม่ของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ นายเดวิดเคยไปโบสถ์กับสมาชิกในครอบครัวของเธอ และพ่อแม่ของเด็กหญิงได้ให้ความยินยอมให้เธอไปกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรกับเขาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งทนายความของเด็กหญิงคนดังกล่าว รู้สึกตกใจที่ทนายฝ่ายจำเลยนำหลักฐานมากล่าวโทษเด็กหญิงอายุ 14 ปี
ผู้พิพากษาสั่งให้ควบคุมตัวนายเดวิด โดยไม่ให้ประกันตัว เบื้องต้นการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในวันที่ 31 ส.ค. 2569 และการพิพากษาคดีอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดภายใน 60 วันหลังจากนั้น
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับนายเดวิด หรือ D4vd เป็นนักดนตรีชาวอเมริกันที่โด่งดังในปี 2565 จากเพลงฮิตติดไวรัลอย่าง "Romantic Homicide" และ "Here with Me" เกิดที่้เมืองควีนส์ รัฐนิวยอร์ก และเติบโตในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เริ่มเขียนและบันทึกเพลงในปี 2021 โดยใช้ iPhone ขณะทำคลิปตัดต่อเกม Fortnite ประสบความสำเร็จอย่างมากในเชิงพาณิชย์ บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ด้วยเพลงแนวอินดี้ป็อปและอาร์แอนด์บีแบบ lo-fi ก่อนปล่อย EP ชุดใหญ่ในปี 2566 คือ Petals to Thorns และ The Lost Petals ตามด้วยอัลบั้มสตูดิโอชุดแรก Withered ในเดือน เม.ย. 2568
ในผู้ฟังเพลงสากลชาวไทย เพลงที่มีชื่อเสียงของ D4vd ได้แก่ Here With Me เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2565 เนื้อหาเป็นเพลงโรแมนติก สื่อถึงความรักที่ผูกพันและความปรารถนาที่จะได้เติบโต แก่เฒ่า และผ่านพ้นเรื่องราวทั้งดีและร้าย เคียงข้างคนที่รักไปตลอดชีวิต โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์อนิเมชันของดิสนีย์ ปัจจุบันมีผู้ฟังในยูทูบ 151 ล้านครั้ง
โดยพบว่าหลังเป็นข่าว มีผู้ฟังในยูทูบรายหนึ่ง เข้าไปคอมเมนต์ว่า "Been listening to this all this time without knowing the murderer made this." หมายความว่า ตนฟังเพลงนี้มาตลอด โดยไม่รู้เลยว่าฆาตกรเป็นคนทำเพลงนี้ อีกความเห็นหนึ่งระบุว่า "This is his original song? Omg. Ive been listening to this. It sounds creepy now" หมายความว่า นี่เพลงจริงๆ ของเขาเหรอ โอ้พระเจ้า ฉันฟังเพลงนี้มาสักพักแล้ว ตอนนี้ฟังดูน่าขยะแขยงจัง และ "Shits not romantic just disappointed and sad" ซึ่งกล่าวสบถพร้อมกับคำว่า ไม่โรแมนติกเลย มีแต่ผิดหวังและเศร้าเท่านั้น เป็นต้น