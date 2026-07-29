Maybank เปลี่ยนชื่อ Merdeka 118 ตึกสูงอันดับ 2 ของโลกเป็น "เมอร์เดกา เมย์แบงก์"

กลุ่มเมย์แบงก์ สถาบันการเงินรายใหญ่ของมาเลเซีย ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่เข้าสู่อาคารเมอร์เดกา วันวันเอท (Merdeka 118) ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น เมอร์เดกา เมย์แบงก์ (Merdeka Maybank) โดยเข้าใช้พื้นที่ถึง 33 ชั้น ขณะที่สำนักงานใหญ่เดิมถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ยังคงเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2569 กลุ่มเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) สถาบันการเงินรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ประกาศเปลี่ยนชื่ออาคารเมอร์เดกา วันวันเอท (Menara Merdeka 118) เป็นอาคารเมอร์เดกา เมย์แบงก์ (Menara Merdeka Maybank) เพื่อสะท้อนถึงการเข้ามามีบทบาทของกลุ่มธนาคาร ในอาคารสำคัญแห่งนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มธนาคารดังกล่าว โดยที่อยู่จดทะเบียนใหม่ ของสำนักงานใหญ่ของธนาคารเมย์แบงก์ คือชั้น 70 ของอาคารดังกล่าว
อาคารสำนักงานใหญ่เดิมของเมย์แบงก์ที่ถนนตุนเปรัก ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า อาคารเมย์แบงก์ จะเปลี่ยนเป็นอาคารตุน เปรัก (Menara Tun Perak) สาขาหลักกัวลาลัมเปอร์ของธนาคาร จะยังคงเปิดให้บริการที่อาคารตุน เปรัก ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ลูกค้าที่มีบัญชีอยู่ที่สาขานี้จะไม่ได้รับผลกระทบ และบริการธนาคารทุกอย่างจะยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2569 กลุ่มเมย์แบงก์ได้ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่มายังอาคารดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 33 ชั้น รองรับพนักงานประมาณ 7,000 คน โดยจะมีทางเข้าเฉพาะเพื่อความสะดวกของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาเยือน นอกจากนี้ บริษัทในเครือของกลุ่มเมย์แบงก์บางแห่ง รวมถึงธนาคารเมย์แบงก์ อิสลามิค (Maybank Islamic Berhad) และธนาคารเมย์แบงก์ อินเวสเมนต์ (Maybank Investment Bank Berhad) ก็จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารแห่งใหม่ด้วย โดยจะทยอยย้ายทีละแห่ง
สำหรับอาคารเมอร์เดกา เมย์แบงก์ เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2564 และสูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากอาคารบุรจญ์คาลิฟา (Burj Khalifa) ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยความสูง 118 ชั้น 678.9 เมตร (2,227 ฟุต) ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อเดือน ก.ค. 2557 แล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2566 เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2567 ชื่ออาคารมาจากคำว่า เมอร์เดกา (Merdeka) แปลว่า อิสรภาพ รูปทรงอาคารมาจากท่ายืนชูมือประกาศอิสรภาพของ ตุนกู อับดุล รามาน (Tunku Abdul Rahman) ผู้นำสหพันธรัฐมลายา ประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2500 (ค.ศ. 1957)
โดยผู้พัฒนาอาคารดังกล่าว คือ บริษัท เปอร์โมดาลัน เนชันแนล (PNB) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมาเลเซีย ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 7.7 เฮกตาร์ (19 เอเคอร์) บนถนนฮังเจบัต (Jalan Hang Jebat) บนที่ตั้งของสวนเมอร์เดกาเดิม อาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่กลุ่มเมย์แบงก์ โรงแรมพาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ (Park Hyatt Kuala Lumpur) มี 252 ห้อง ด้านข้างมีศูนย์การค้าวัน วัน เอท มอลล์ (118 Mall) ความสูง 7 ชั้น โดยมีห้างสรรพสินค้าโซโกวันวันเอท (SOGO118) ซูเปอร์มาร์เก็ต วิลเลจโกรชเชอร์ (Village Grocer) ศูนย์อาหารมากานึซึม ฟู้ด ฮอลล์ (Makanizm Food Hall) พร้อมด้วยหอศิลป์แมด (Malaysian Artisan District หรือ MAD) ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2569
สำหรับการเดินทางมายังอาคารเมอร์เดกา เมย์แบงก์ มีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที สายกาจัง (MRT Kajang Line) สถานีเมอร์เดกา (Merdeka) ทางออก D และรถไฟฟ้า LRT สายอัมปังไลน์และศรีปีตาลิงไลน์ (LRT Ampang Line and Sri-Petaling Line) สถานีพลาซารักยัต (Plaza Rakyat) นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorel KL) ลงที่สถานีมหาราจาเลลา (Maharajalela) ทางออก B แล้วเดินเท้าผ่านสนามกีฬาเมอร์เดกา ประมาณ 400 เมตร