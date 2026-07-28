ญาติวอนช่วยตามหา "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์ดัง ขาดการติดต่อเกือบ 15 วัน หลังเที่ยวจอร์เจียลำพัง

โซเชียลฯ แห่แชร์โพสต์ตามหา "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลังครอบครัวเผยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเพียงลำพังในประเทศจอร์เจีย พร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของเจ้าตัว
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม โซเชียลเน็ตเวิร์กมีการแชร์ข้อความประกาศตามหา ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กกว่า 2.5 ล้านคน หลังครอบครัวระบุว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้เป็นเวลาราว 15 วัน ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเพียงลำพังในประเทศจอร์เจีย
จุดเริ่มต้นของการตามหาเกิดขึ้นจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความในกลุ่ม "เที่ยวจอร์เจีย" ขอความช่วยเหลือถึงบริษัททัวร์และไกด์ในพื้นที่ โดยระบุว่า หากผู้ใดพบเห็น ฮลุน โซโล่ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของเขา ขอให้รีบติดต่อกลับ เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้หลังวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าตัวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในจอร์เจีย
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Klose Mos ได้โพสต์ข้อความตามหา พร้อมเผยภาพแชตการสนทนาผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งข้อความสุดท้ายจาก ฮลุน โซโล่ ถูกส่งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม โดยระบุว่า "มาจอร์เจียนานละ ยุ่งๆ ถ้าว่าเดะโทรหาเด้อ"
เจ้าของโพสต์ยังระบุอีกว่า ขณะนี้ครอบครัว โดยเฉพาะคุณยาย มีความเป็นห่วงอย่างมากและต้องการทราบว่าเจ้าตัวปลอดภัยหรือไม่ พร้อมเผยว่าได้ประสานงานไปยัง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้ว และขอคำแนะนำหรือข้อมูลจากผู้ที่อาจทราบเบาะแส เพื่อช่วยติดตามตัว ฮลุน โซโล่ ให้กลับมาติดต่อกับครอบครัวโดยเร็วที่สุด