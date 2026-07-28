เศร้า! ภรรยา'หมอเนย์' จากไปอย่างสงบ หมอเดินหน้าสานต่อ ลุยโครงการฉีดวัคซีนฟรีเพื่อสัตว์ป่วย-ยากไร้

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่ชาวเน็ตต่างร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เมื่อ "หมอเนย์" ได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายว่า "คุณปู" ภรรยาสุดที่รัก ได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา
ทางหมอเนย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกข้อความ ทุกการโทรหา และทุกการเดินทางมาเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำหรับพิธีการและการเคลื่อนย้ายร่างของคุณปู จะนำไปยังวัดป่านะฤาชา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความหมายกับคุณปูอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่พักผ่อนของ "โลสี่" สุนัขตัวโปรดที่แสนรัก รวมถึงพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณปูที่พักผ่อนอย่างสงบอยู่ ณ ที่แห่งนั้นด้วยเช่นกัน
แม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย แต่หมอเนย์ระบุว่าจะใช้เวลาอยู่กับภรรยาเป็นระยะหนึ่ง ก่อนจะกลับมาทำหน้าที่ตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ โดยตลอดเดือนสิงหาคมนี้ "โครงการฉีดวัคซีนรวมให้สุนัขและแมวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" จะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน เพราะนี่คือสิ่งที่ปูอยากเห็นที่สุดตลอดชีวิตของเธอ เนื่องจากสิ่งที่ปูห่วงเสมอไม่ใช่ตัวเอง แต่คือผู้อื่นและสัตว์ทุกชีวิต หมอจึงเตรียมเปิดคลินิกเพื่อให้ชาวบ้านลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนี้จนถึงสิ้นเดือน แล้วค่อยกลับไปเฝ้าภรรยาต่อ
สำหรับกรณีที่มีผู้สอบถามเข้ามาจำนวนมากว่าต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพหรือทำบุญส่งคุณปูเป็นครั้งสุดท้าย หมอเนย์ได้ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่า ปกติตนไม่เคยรับบริจาคเงินหรือระดมทุนใด ๆ และมีความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่แล้ว แต่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักและเมตตาคุณปูได้ร่วมส่งเธอเป็นครั้งสุดท้าย จึงตัดสินใจเปิดรับการร่วมบุญ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับ จะไม่นำมาใช้เพื่อความสะดวกสบายส่วนตัว แต่จะจัดเก็บไว้เป็น "กองทุนตามเจตนารมณ์ของคุณปู" เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือเคสฉุกเฉิน ช่วยเหลือสัตว์ที่เจ้าของขาดแคลน และสนับสนุนการรักษาในอนาคต
ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบุญสานต่อเจตนารมณ์ของคุณปู สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 319-3-34828-7 หรือ ธนาคาร UOB ชื่อบัญชี ชมต์ ทับทิมดี (ชื่อหมอเนย์เท่านั้น)
ทั้งนี้ หมอเนย์ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความสุดซาบซึ้งถึงภรรยาว่าจะเดินหน้าใช้ชีวิตต่อ ดูแลคลินิก ดูแลสัตว์ป่วย และทำความดีต่อไป เพื่อรักษาคำสัญญาที่เคยให้ไว้ร่วมกัน ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้อย่างไม่ขาดสาย