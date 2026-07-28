ยุติแล้ว! GMMTV แจงคืบหน้าดรามา “แฟนมีต JuniorMark” คู่กรณีตกลงกันได้-การ์ดกลับมาทำงาน

ดราม่างานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 คลี่คลายแล้ว หลัง GMMTV เผยคู่กรณีเจรจายุติข้อพิพาท ถอนแจ้งความทั้งสองฝ่าย พร้อมให้เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม และยืนยันนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงมาตรการจัดงานในอนาคต
จากกรณีเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 ล่าสุด บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด (GMMTV) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว
วันนี้ (28 ก.ค.) โดยทาง GMMTV ระบุว่า หลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ได้เข้ายื่นคำร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2026 ทั้งสองฝ่ายได้เข้าพบเพื่อพูดคุย ชี้แจง และทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน จนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันได้ด้วยดี
โดยมีการถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษ และไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ลบโพสต์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ออกจากช่องทางส่วนตัวโดยสมัครใจเรียบร้อยแล้ว
จากการยุติข้อพิพาทดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงได้ยกเลิกมาตรการระงับการว่าจ้างชั่วคราวแก่เจ้าหน้าที่คู่กรณี และมอบหมายงานให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม พร้อมกันนี้ GMMTV ได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เคารพการตัดสินใจและความเป็นส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย โดยเว้นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ภาพ คลิป หรือเนื้อหาในลักษณะมุ่งคุกคาม ดูหมิ่น สร้างความเกลียดชัง รวมถึงไม่พาดพิงถึงศิลปินหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติความขัดแย้งและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้แสดงความเสียใจและขออภัยต่อแฟนคลับและผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน โดยยืนยันว่าจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงกติกา มาตรการรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมในอนาคตให้มีความเป็นธรรม ชัดเจน และปลอดภัยสำหรับทุกคนต่อไป
ที่มา: ประกาศชี้แจง บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด (ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2569)