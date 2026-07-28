มาเลเซียส้มหล่นจัดฟอร์มูล่าวัน ต.ค.นี้ เหตุบาห์เรนจัดไม่ได้ ติดสงครามตะวันออกกลาง

เว็บไซต์ formula1.com ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2569 ว่า ฟอร์มูล่าวัน และสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) ยืนยันว่าประเทศมาเลเซียจะเข้าร่วมปฏิทินการแข่งขันปี 2026 ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาห์เรน กรังด์ปรีซ์ มีการประกาศแล้วว่าสนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน บาห์เรน กรังด์ปรีซ์ ในเดือน ต.ค. 2569
ฟอร์มูล่าวันและสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ ยืนยันว่าประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน กัลฟ์แอร์ บาห์เรน กรังด์ปรีซ์ (Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค. 2569 โดยจะจัดคั่นอยู่ระหว่างรายการอาเซอร์ไบจานและสิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ การแข่งขันนี้ ซึ่งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงขั้นสุดท้ายและการลงนามอย่างเป็นทางการ รวมถึงการอนุมัติจากสภามอเตอร์สปอร์ตโลก (World Motor Sport Council) จะใช้ชื่อรายการอย่างเป็นทางการว่า Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia
ข้อตกลงนี้บรรลุผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างฟอร์มูล่าวัน, FIA, รัฐบาลบาห์เรน และรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งช่วยให้ฟอร์มูล่าวันสามารถรักษารายการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ที่อาจจะต้องถูกยกเลิกไปเอาไว้ได้ ส่วนกำหนดการแข่งขันรายการอื่นๆ ในปี 2569 จะยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สนามเซปัง ซึ่งเปิดตัวเป็นสนามแข่ง F1 ครั้งแรกในปี 1999 (2562) ถือเป็นหนึ่งในสังเวียนที่โดดเด่นและท้าทายที่สุดของฟอร์มูล่าวัน ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่เต็มไปด้วยความหลงใหล การแข่งขันที่เร้าใจ และสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันจะมีการประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้
สเตฟาโน โดเมนิคาลี (Stefano Domenicali) ประธานและซีอีโอของฟอร์มูล่าวัน กล่าวว่า เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยืนยันว่ามาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาห์เรนกรังด์ปรีซ์ในปี 2026 นี่เป็นอีกครั้งที่กีฬาประเภทนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว การหาทางออก และการทำให้สำเร็จ เพื่อสร้างช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนที่ติดตามฟอร์มูล่าวัน ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวงการกีฬาในการปรับตัวและรับประกันว่าแฟนๆ จะได้สนุกไปกับปฏิทิน F1 ที่น่าตื่นเต้น
"ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ สมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งบาห์เรน, เจ้าชายซัลมาน บิน ฮาหมัด อัล คอลิฟะห์ มกุฎราชกุมารแห่งบาห์เรน และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิม แห่งมาเลเซีย ตลอดจนรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ที่ทำให้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมนี้เป็นไปได้ผ่านวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพวกท่าน แน่นอนว่า ผมขอขอบคุณ โมฮัมเหม็ด เบน สุไลเยม ประธาน FIA สำหรับความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือตลอดกระบวนการนี้"
"ที่สำคัญที่สุด นี่คือข่าวดีสำหรับแฟนๆ ของเรา พวกเขาจะได้สนุกไปกับปฏิทินฟอร์มูล่าวันที่เต็มอิ่มและน่าตื่นเต้นต่อไป ในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นกีฬานี้หวนคืนสู่สนามแข่งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง มาเลเซียเป็นประเทศที่น่าทึ่ง และเซปังก็เป็นสถานที่ที่มีความพิเศษในประวัติศาสตร์ของฟอร์มูล่าวัน มันจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันที่งดงาม และจะมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับแฟนๆ ที่อยู่ในสนามรวมถึงผู้ที่รับชมอยู่ทั่วโลก"
ฯพณฯ โมฮัมเหม็ด เบน สุไลเยม (Mohammed Ben Sulayem) ประธาน FIA ได้ให้ความเห็นเช่นกันว่า ภูมิใจอย่างยิ่งในความร่วมมือที่จะทำให้มาเลเซียสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาห์เรนกรังด์ปรีซ์ ประจำปี 2026 ที่สนามเซปังอันโด่งดังได้ในช่วงปลายปีนี้ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ขึ้นชื่อในเรื่องการแข่งขันที่เร้าใจ แฟนๆ ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร่วม และสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้
ตลอดกระบวนการนี้ FIA, Formula One Management และพันธมิตรของเราในบาห์เรนได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสำรวจทุกทางเลือก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทีมงาน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมงานของเรา และแฟนๆ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเสมอ มาเลเซียเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของฟอร์มูล่าวันมาอย่างยาวนาน และการกลับมาของศึกชิงแชมป์โลกที่เซปังนั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเรากับสมาคมมอเตอร์สปอร์ตแห่งมาเลเซีย ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลมาเลเซีย และความแข็งแกร่งของความร่วมมือระดับนานาชาติภายในกีฬาของเรา
"ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อ สมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน, สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิม แห่งมาเลเซีย และเจ้าชายซัลมาน บิน ฮาหมัด อัล คอลิฟะห์ มกุฎราชกุมารแห่งบาห์เรน สำหรับวิสัยทัศน์และการสนับสนุนในการทำให้สิ่งนี้เป็นจริง เราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับชุมชนมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกกลับสู่เซปังอีกครั้ง"
เจ้าชายซัลมาน บิน ฮาหมัด อัล คอลิฟะห์ (HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa) มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ตรัสว่า "ด้วยพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งบาห์เรน และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิม อิบนิ สุลต่านอิสกันดาร์ แห่งมาเลเซีย และการต่อยอดจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดฉันท์พี่น้องระหว่างสองประเทศของเรา ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ร่วมกับ ดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในการประกาศว่า บาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Formula 1 Grand Prix ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 ตุลาคม 2026"
"นี่จะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนๆ ทั่วโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความหลงใหลในกีฬาประเภทนี้ที่บาห์เรนมีให้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายในระดับภูมิภาคที่กำลังดำเนินอยู่ บาห์เรนภูมิใจที่ได้ยืนหยัดเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงสำหรับ Formula 1 และเราจะยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อรับประกันว่าการแข่งขันจะประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ F1, FIA, สนามบาห์เรน อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต, สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และทีมแข่งทุกทีม สำหรับการสนับสนุนในการช่วยให้เราส่งมอบสุดสัปดาห์แห่งการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น"
นายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) แห่งมาเลเซีย กล่าวว่า "ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ เจ้าชายซัลมาน บิน ฮาหมัด อัล คอลิฟะห์ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนชาวบาห์เรน สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มอบให้กับมาเลเซีย เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนราชอาณาจักรบาห์เรน, Formula 1 และ FIA ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในปีนี้"
"ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก มันสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่ยั่งยืน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างมาเลเซียและราชอาณาจักรบาห์เรน ในขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความพร้อมและศักยภาพของมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติที่สำคัญ มาเลเซียพร้อมที่จะต้อนรับ Formula 1, FIA, ทีมแข่ง และแฟนๆ จากทั่วโลกกลับสู่เซปัง เราตั้งตารอที่จะจัดแสดงโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน และการต้อนรับที่อบอุ่นของเรา พร้อมๆ กับเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสองชาติของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโอกาสพิเศษนี้"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สนามแข่งรถเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่เมืองเซปัง รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เคยใช้จัดการแข่งขันรถสูตร 1 หรือฟอร์มูลาวัน ตั้งแต่ปี 2542 แม้หยุดจัดการแข่งขันหลังฤดูกาล 2017 หรือปี 2560 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันที่สูงขึ้นและจำนวนผู้ชมที่ลดลง ทำให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกสัญญา แต่ก็ยังคงจัดการแข่งขันโมโตจีพีอยู่ โดยการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันครั้งนี้ รัฐบาลของบาห์เรนรับผิดชอบเป็นหลัก เพราะประเทศบาห์เรนไม่สามารถจัดขึ้นได้ เนื่องจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง