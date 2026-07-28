ยลโฉมสายการบินน้องใหม่ สยามวิงส์ แอร์ไลน์ เครื่องบินแลนดิ้งที่อู่ตะเภา

สนามบินอู่ตะเภาต้อนรับเครื่องบินลำใหม่ สายการบินน้องใหม่ สยามวิงส์ แอร์ไลน์ เดินทางมาจากเมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในอนาคต
วันนี้ (28 ก.ค. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า เครื่องบินแอร์บัส A330-223 ทะเบียน HS-SYB ของสายการบินสยามวิงส์ แอร์ไลน์ ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานอันตัลยา (Antalya) ประเทศตุรกี เมื่อเวลา 8.47 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 27 ก.ค. 2569 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อเวลา 09.56 น. ของวันนี้ รวมระยะเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง 47 นาที
พล.ร.อ.อาภา ชพานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ น.ส.นุชนาถ แสงชัจจ์ ผู้จัดการผู้รับผิดชอบสูงสุด พร้อมด้วย นายธวัช ขวัญไชย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบิน และคณะผู้บริหารของสยามวิงส์ แอร์ไลน์ ในโอกาสที่สายการบินนำอากาศยาน Airbus A330-200 ลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พัทยา เป็นครั้งแรก หลังเดินทางจาก ท่าอากาศยานอันตัลยา สาธารณรัฐตุรกี
การเดินทางครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของสยามวิงส์ แอร์ไลน์ ที่เลือกท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็น ฐานปฏิบัติการ (Base) แห่งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในอนาคต
อากาศยาน Airbus A330-200 ทะเบียน HS-SYB เป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง (Wide-body Aircraft) รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 345 ที่นั่ง เหมาะสำหรับการให้บริการเที่ยวบินระยะกลางและระยะไกล และถือเป็นอากาศยานลำแรกของสายการบินที่นำเข้าประจำการในประเทศไทย
การเปิดฐานปฏิบัติการของสยามวิงส์ แอร์ไลน์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสนามบิน และเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายการบินของประเทศ รองรับการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป
ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก SiamWings Airlines ได้เผยแพร่ภาพเครื่องบินลำดังกล่าว ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย ความว่า ภารกิจกลับบ้านเริ่มต้นขึ้นแล้ว เที่ยวบิน SHE9101 ของสายการบินสยามวิงส์ อันตัลยา-อู่ตะเภา วันนี้ เครื่องบินแอร์บัส A330-200 ลำแรกของเรา หมายเลขทะเบียน HS-SYB เริ่มต้นการเดินทางกลับบ้าน นี่ไม่ใช่แค่เที่ยวบินส่งมอบ แต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของสายการบินสยามวิงส์ และเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการเดินทางของเรา
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เครื่องบินลำนี้ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส มีอายุการใช้งาน 14.8 เดือน เคยนำมาใช้กับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ส เอ็นเตรียนแอร์ไลน์ส นอร์ดวินด์แอร์ไลน์สของรัสเซีย เซาต์วินด์แอร์ไลน์สของตุรกี ทาจิกแอร์ของทาจิกิสถาน ควานอตชาร์คแอร์ไลน์ส ขของอุซเบกิสถาน ก่อนที่จะให้สายการบินสยามวิงส์ แอร์ไลน์เช่าจากสายการบินเซาต์วินด์แอร์ไลน์สของตุรกี
สำหรับสายการบินสยามวิงส์ แอร์ไลน์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนด (AOL) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2568 โดยมีฐานปฎิบัติการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท สยามวิงส์ แอร์ไลน์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท มี น.ส.นุชนาถ แสงชัจจ์ เป็นกรรมการบริษัท