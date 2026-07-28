“น้องไออุ่น” เด็กไทยวัย 7 ขวบ สร้างชื่อก้องโลก! คว้าเหรียญทองมากที่สุดในรุ่น จากเวทีระดับโลก WCOPA 2026 ณ ลาสเวกัส

เอาอยู่ทุกหมวด กวาดคำชมและเสียงปรบมือจากกรรมการแบบเอกฉันท์ สำหรับ “น้องไออุ่น (ด.ญ.กัญญ์พิญ์ชา มิ่งขำ)” ซูเปอร์สตาร์ฟันน้ำนมวัยเพียง 7 ขวบ ตัวแทนเด็กไทยมากความสามารถที่เดินทางไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงเมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันศิลปะการแสดงระดับโลก WCOPA (World Championships of Performing Arts 2026) งานนี้บอกเลยว่าขอชื่นชมสุดๆ เพราะ “น้องไออุ่น” โชว์ศักยภาพ ทั้งร้อง แสดง เต้นและเดินแบบ จนสามารถคว้าเหรียญทองกลับบ้านได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเด็กไทยรุ่นอายุนี้ ที่ WCOPAประเทศไทยเคยส่งไปแข่งขัน ปีนี้"น้องไออุ่น"ลงแข่งทั้งหมด24รายการ สามารถคว้าเหรียญมาครองได้ทุกรายการ!!!
สรุปผลงานสุดปัง "น้องไออุ่น" บนเวทีโลก
เหรียญทอง: 17 เหรียญ (มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย!)
เหรียญเงิน: 6 เหรียญ
เหรียญทองแดง: 1 เหรียญ
เหรียญ Semi Finalist: ผ่านเข้ารอบ Semi Final รวม 3 ประเภท (Vocal, Acting และ Modeling)
โล่รางวัล Junior Division Champion: สูงถึง 7 โล่ (รางวัลสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการแข่งขัน ช่วงอายุ 5–10 ปี)
ถ้าพูดถึงคำว่า ครบเครื่อง ต้องยกให้เด็กหญิงวัย 7 ขวบคนนี้จริงๆ เพราะไม่ว่าจะลงแข่งประเภทไหน ก็ฟาดรางวัลใหญ่มาได้หมด:
หมวดขับร้อง (Vocal): ลงแข่ง 13 รายการ คว้า 10 เหรียญทอง , 2 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง และโล่ Champion ไปถึง 3 โล่
หมวดเดินแบบ (Modeling): ลงแข่ง 6 รายการ คว้า 5 เหรียญทอง , 1 เหรียญเงิน และโล่ Champion ไปอีก 4 โล่
หมวดการเต้น (Dance): โชว์สเต็ป 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน
หมวดการแสดง (Acting): ลงแข่ง 2 รายการ คว้า 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
“เก่งขนาดนี้ฉายออร่าตัวแม่รุ่นจิ๋ว! ความสำเร็จของ 'น้องไออุ่น' ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว แต่ยังเป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพและพลังของเด็กไทย ว่าอายุน้อยก็สามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ”
สำหรับ World Championships of Performing Arts (WCOPA) คือการแข่งขันศิลปะการแสดงระดับนานาชาติที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Olympics of the Performing Arts” เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหลายประเทศทั่วโลกแข่งขันในสาขาการร้องเพลง การเต้น การแสดง การเดินแบบ และศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เวทีแห่งนี้ได้สร้างศิลปินไทยที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายคน อาทิ แนน สาธิดา พรหมพิริยะ, ครูกานต์ จั่นทอง, อินเตอร์ รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ, เก่ง ธชย ประทุมวรรณ, โน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต และ นก พริมาภา กรโรจนชวิน ซึ่งล้วนเคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยจากเวทีแห่งนี้ ก่อนต่อยอดสู่เส้นทางในวงการบันเทิงและศิลปะการแสดง