ขสมก.ขยายเส้นทางเดินรถ สาย 2-29 อู่ไทรน้อย-เซ็นทรัลพระราม 2 เริ่ม 1 ส.ค. 69

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะขยายเส้นทางสาย 2-29 จากเดิมต้นทางสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เป็นอู่ไทรน้อย-เซ็นทรัลพระราม 2 เข้าถนนไทรน้อย-ต้นเชือก ซอยวัดลาดปลาดุก ออกกาญจนาภิเษก กลับรถสมบัติบุรี ผ่านทั้งเซ็นทรัลเวสต์เกต เดอะมอลล์บางแค เชื่อมรถไฟฟ้า MRT และท่ารถตู้เซ็นทรัลพระราม 2
วันนี้ (28 ก.ค. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะขยายเส้นทางการเดินรถสาย 2-29 จากเดิมสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-เซ็นทรัลพระราม 2 เป็นอู่ไทรน้อย-เซ็นทรัลพระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2569 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ 04.00 น. ถึง 22.00 น. ใช้รถโดยสารธรรมดา ครีม-แดง จำนวน 16 คัน ค่าโดยสาร 8 บาทตลอดสาย สามารถเช็กพิกัด GPS ของรถเมล์ได้ที่แอปพลิเคชัน VIABUS
เที่ยวไปผ่านจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ ป้าย MRT คลองบางไผ่, ป้ายห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ไปสถานีรถไฟฟ้า MRT ตลาดบางใหญ่ และป้ายเดอะมอลล์บางแค ไปสถานีรถไฟฟ้า MRT หลักสอง
นอกจากนี้ ป้ายรถเมล์ปลายทางเซ็นทรัลพระราม 2 ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังคิวรถตู้ หรือสถานีรถตู้โดยสาร (VAN STATION) ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. ทุกวัน ไปยังปลายทางในกรุงเทพฯ เช่น รามคำแหง ลาดพร้าว MBK Center บางพลี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และเส้นทางต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี พัทยา กาญจนบุรี
รวมทั้งเป็นจุดขึ้นรถเมล์ไปยังปลายทางอื่นๆ เช่น สาย 35, 147 และ 529 ไปดาวคะนอง, สาย 76 และ 105 ไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวงเวียนใหญ่ สาย 140 ไปตลาดบางปะกอก วัดสน สุขสวัสดิ์ กม.9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สาย 141 ไปคลองเตย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาย 142 ไปสำโรง ปากน้ำ, สาย 173E ไปรามคำแหง แฮปปี้แลนด์, สาย 558 ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สาย 4-3R ไปสามแยกพระประแดง เป็นต้น
เที่ยวไป จากอู่ไทรน้อย ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ผ่านวัดไทรน้อย โรงพยาบาลไทรน้อย ถึงสามแยกถนนเทศบาล 3 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท นบ.5027 ผ่านที่ว่าการอำเภอไทรน้อย วัดไทรใหญ่ ตลาดน้ำไทรน้อย ไปตามถนนไทรน้อย-ต้นเชือก ผ่านปากซอยวัดเสนีวงศ์ ตลาดสดเทพอุดมพร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท นบ.1002 (ซอยวัดลาดปลาดุก) ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด ปากทางวัดลาดปลาดุก
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก ผ่านห้างโลตัส บางกรวย-ไทรน้อย กลับรถที่หมู่บ้านสมบัติบุรี ผ่านสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต (ไปสถานีรถไฟฟ้า MRT ตลาดบางใหญ่) ตลาดพระปิ่น 3 โรงพยาบาลบางใหญ่ (ปากซอยกันตนา) วัดคงคา ห้างโลตัสบางใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วัดศรีเรืองบุญ
ปากทางถนนสวนผัก สมาคมชาวปักษ์ใต้ (ห้างเดอะพาซิโอพาร์ค) เนติบัณฑิตยสภา ปากทางถนนบางแวก ห้างเดอะมอลล์บางแค (ไปสถานีรถไฟฟ้า MRT หลักสอง) สำนักงานเขตบางแค วงแหวนเซ็นเตอร์ ห้างแม็คโครบางบอน ใต้สะพานทางแยกต่างระดับบางบอน หมู่บ้านดีเค สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2 ผ่านเคหะธนบุรี (ห้างโลตัสพระราม 2 และห้างบิ๊กซีพระราม 2 สาขา 2) โรงพยาบาลพีเอ็มจี การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน แยกหัวกระบือ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สิ้นสุดเส้นทางที่ห้างเซ็นทรัลพระราม 2
ส่วนเที่ยวกลับ เริ่มจากป้ายห้างบิ๊กซีพระราม 2 (ท่าข้าม) ไปตามถนนพระรามที่ 2 ไปตามเส้นทางเดิม แต่จะไม่ผ่านห้างเดอะมอลล์บางแค หลังติดไฟแดงแยกต่างระดับบางแค ต้องลงที่ป้ายสะพานลอย ตรงข้ามอาคารจอดรถหลังห้างเดอะมอลล์บางแค แล้วข้ามสะพานลอยเพื่อไปยังห้างเดอะมอลล์บางแค และสถานีรถไฟฟ้า MRT หลักสอง และเมื่อถึงห้างโฮมโปรวัดลาดปลาดุก จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดลาดปลาดุก ไม่ผ่านห้างโลตัส บางกรวย-ไทรน้อย
อนึ่ง รถประจำทางสาย 2-29 สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-เซ็นทรัลพระราม 2 เปิดการเดินรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 เป็นหนึ่งในเส้นทางปฏิรูปรถเมล์ ที่ผ่านมาถนนกาญจนาภิเษกไม่มีรถประจำทางสายยาวจากบางบัวทองไปถึงบางขุนเทียนมาก่อน ผู้โดยสารที่มาจากบางบัวทองหรือบางใหญ่ ต้องใช้วิธีขึ้นรถตู้จากหมู่บ้านบัวทอง 1 ไปลงที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค จากนั้นข้ามถนน ต่อรถประจำทางสาย 147L ผ่านห้างแม็คโครบางบอน ไปยังการเคหะธนบุรี ถนนพระรามที่ 2 อีกที