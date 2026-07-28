โซเชียลฯไทยไม่ทน! แห่ถล่มเพจสถานทูตจีน หลังจี้สอบปม รปภ. งัดคลิปโต้คนจีนถีบเจ้าหน้าที่ก่อน

ระอุข้ามชาติ เมื่อสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เร่งสอบกรณีพลเมืองจีนอ้างถูก รปภ. ใช้กำลังเกินกว่าเหตุในงานอีเวนต์ แต่กลับเจอกระแสโต้กลับจากชาวเน็ตไทยที่แห่นำคลิปหลักฐานเผยแพร่ ชี้อีกฝ่ายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎและลงมือทำร้าย รปภ. ก่อน จนเกิดการถกเถียงสนั่นโซเชียลถึงข้อเท็จจริง มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย และมารยาทในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
วันนี้ (27 ก.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทางการไทยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพลเมืองชาวจีนรายหนึ่งอ้างว่าถูกพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ใช้กำลังเกินกว่าเหตุและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยทางผู้จัดงานได้ออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์จริง
โดย เหตุการณ์ดังกล่าวกลับเป็นชนวนให้เกิดกระแสตอบรับเชิงลบจากชาวเน็ตไทยเป็นจำนวนมาก โดยมีการเข้าแสดงความคิดเห็นในเพจของสถานทูตจีนอย่างแพร่หลาย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านผ่านหลักฐานคลิปวิดีโอและมุมมองจากผู้อยู่ในเหตุการณ์งัดหลักฐานคลิปวิดีโอแย้ง ชี้พลเมืองจีนทำผิดกฎและทำร้าย รปภ. ก่อน
ซึ่งผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียชาวไทยจำนวนมากได้นำคลิปเหตุการณ์ออกมาเผยแพร่และวิจารณ์ โดยระบุว่า ต้นเหตุเกิดจากการที่พลเมืองจีนคนดังกล่าวกระทำผิดระเบียบด้วยการแซงคิว และไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน ทั้งนี้ ภาพจากคลิปวิดีโอปรากฏชัดเจนว่า พลเมืองจีนคนดังกล่าวเป็นฝ่ายกระโดดถีบพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อน ส่งผลให้ รปภ. จำเป็นต้องทำการควบคุมตัวลงกับพื้นเพื่อป้องกันตัวและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังได้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนและการเคารพกฎหมายของประเทศปลายทาง โดยชี้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้กับคนไทยในประเทศจีน เจ้าหน้าที่ฝั่งจีนคงจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน
อีกหนึ่งประเด็นที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมคือ สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งต้นเรื่องอ้างว่าเป็น "งานหนังสือ" แต่ผู้เข้าร่วมงานและชาวเน็ตระบุตรงกันว่า จริงๆ แล้วเป็นกิจกรรมรวมพลและงานแสดงของนักแสดงซีรีส์วาย (Boys' Love / LGBTQ+) จากค่าย GMMTV ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสตั้งคำถามไปยังทางการจีนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม LGBTQ+ ของพลเมืองจีน ซึ่งขัดกับแนวปฏิบัติของรัฐบาลจีน รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งาน VPN ของแฟนคลับชาวจีนเพื่อติดตามผลงานบันเทิงจากประเทศไทย
ทั้งนี้ ความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการจีนตระหนักถึง "มารยาทสากล" และการเคารพกฎระเบียบของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งฝากข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศว่า ควรปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งและกระทบต่อภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว