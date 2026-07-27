รพ.สัตว์ทองหล่อ ปล่อยขบวน "Thonglor Pet Taxi" ทั่วกรุงเทพฯ ตอกย้ำความพร้อมผ่าตัดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในแคมเปญ "ทองหล่อพร้อม 24 ชั่วโมง ส่งความพร้อมถึงหน้าบ้านคุณ"

กรุงเทพฯ, 27 กรกฎาคม 2569 – โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “Thonglor Pet Taxi ผ่าตัดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ส่งความพร้อมถึงหน้าบ้านคุณ” ปล่อยขบวนรถ Pet Taxi พร้อมกันถึง 20 คัน กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารความพร้อมของทีมแพทย์ผ่าตัดฉุกเฉินที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และภาพลักษณ์ "ความห่วงใยและพร้อมดูแล" ที่ทองหล่อยึดถือมาตลอด
โดยขบวนรถทั้งหมดรวมพลในช่วงเช้า ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 ก่อนออกเดินทางพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 09.30 น. แบ่งเป็นรถในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 คัน กระจายตัวไปยังสาขา และจุดแลนด์มาร์กสำคัญ อาทิ ุทองหล่อ, เพ็ทเวลเนส เซนเตอร์สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์, ประดิษฐ์มนูธรรม, รังสิต, พระราม2, ศรีนครินทร์, รามอินทรา, พระราม 5, ติวานนท์, อโศก, ประชาชื่น, สาทร และพระราม 6 นอกจากนี้ Thonglor Pet Taxi บริการ รับส่งน้อง ๆ ยังมีให้บริการครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย ได้แก่ เชียงใหม่, พัทยา และระยอง ทุกคันจะมีสัญลักษณ์บริการ Thonglor Pet Taxi และทีมผ่าตัดฉุกเฉิน24 ชั่วโมง พบเห็นเมื่อไหร่เรียกใช้บริการได้เลย เริ่มคิกออฟปล่อยตัวพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 27 ก.ค. และพร้อมใช้งานต่อเนื่อง ให้บริการจริงทุกวัน
ไฮไลต์ของงานนี้คือการนำขบวนคาราวาน Pet Taxi โดยทีมสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และเหล่าขบวนเซเลปสัตว์เลี้ยง น้อง ฮารุโตะ และ โมโระ ของดัง ณัฏฐ์ฐชัย บุญประเสิรฐ น้องอาเม่ะ ของ ไบร์ท วชิรวิชญ์ชีวอารี น้องไจแอนท์ ของ บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย ที่ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถเพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในบริการนอกจากนี้ยังมีขบวนความน่ารักสี่ขา จาก แก๊งค์ ThonglorFamily ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถในแต่ละพื้นที่
ตลอดเส้นทาง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังจัดกิจกรรม“Photo Hunt” เชิญชวนประชาชนที่พบเห็นรถ Thonglor Pet Taxi ร่วมถ่ายภาพและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #ทองหล่อพร้อม24ชั่วโมง #ทองหล่อผ่าตัด24ชั่วโมง #ThonglorPetTaxi เพื่อลุ้นรับสิทธิ์แพ็กเกจตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงมูลค่า 1,995 บาท จำนวน 20 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า 300 รางวัล โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2569 ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 4 ส.ค. 2569
คุณพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน(CFO) โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า“การเปิดตัวขบวน Thonglor Pet Taxi ในวันนี้ ไม่ใช่แค่การประชาสัมพันธ์ แต่คือคำมั่นสัญญาที่เราอยากส่งถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนว่า ไม่ว่าเวลาไหน ทองหล่อพร้อมดูแลน้อง ๆ ถึงหน้าบ้าน และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมแพทย์ผ่าตัดของเราก็พร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราเชื่อเสมอว่า 'ทุกวินาทีคือชีวิต' และปณิธานของทองหล่อในฐานะ 'พี่ใหญ่ที่ใจดี' ของวงการสัตว์เลี้ยงไทย คือการเป็นที่พึ่งพิงที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงนึกถึงเป็นอันดับแรกในยามฉุกเฉิน และพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (The Best, Always) ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ ความเชี่ยวชาญในการรักษา เพื่อมอบความอุ่นใจที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสมควรได้รับในทุกช่วงเวลา”
“ทุกครั้งที่ต้องพาน้อง ๆ ไปหาหมอ สิ่งที่กังวลที่สุดคือเรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่น้องไม่สบายกะทันหันการที่ทองหล่อมีบริการ Pet Taxi มารับถึงหน้าบ้าน ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เหมือนมีคนดูแลน้องตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านเลย” เสียงยืนยันความประทับใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการจริง คุณแม่ของไบร์ท วชิรวิชญ์ เจ้าของน้องแมว อาเมะ
แคมเปญ “Thonglor Pet Taxi ผ่าตัดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ส่งความพร้อมถึงหน้าบ้านคุณ” เป็นการแสดงความพร้อมในทุกมิติของ รพส.ทองหล่อ โดยเฉพาะบริการผ่าตัดฉุกเฉินที่ทองหล่อพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ และความเข้าใจในหัวอกของเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง เพราะสำหรับ รพส.ทองหล่อแล้ว ความปลอดภัยของน้องๆ ไม่ควรขึ้นอยู่กับเวลาหรือระยะทาง ไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาใด หรืออยู่ไกลแค่ไหน ทองหล่อพร้อมเป็นที่พึ่งพิงที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงนึกถึงได้เสมอ ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมงอย่างจริงใจและมุ่งมั่น
สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาทีมสัตวแพทย์สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-079-9999 หรือช่องทางLINE: @jaothonglor หรือ Facebook Page: Thonglor Pet Hospital