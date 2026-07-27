วิกฤตหนัก! สมุยภัยแล้งพ่นพิษ น้ำประปาไม่ไหลนานนับเดือน รถน้ำเอกชนเริ่มขาดแคลน วอนรัฐเร่งช่วยเหลือ

เกาะสมุยเดือดร้อนหนัก! ชาวบ้านและผู้ประกอบการบนเกาะสมุยร้องเรียนผ่านเพจดัง หลังเจอวิกฤตภัยแล้งอย่างหนัก น้ำประปาหยุดไหลต่อเนื่องหลายพื้นที่ บางจุดนานนับเดือน ขณะที่เอกชนขายน้ำจืดเริ่มไม่มีน้ำส่ง วอนหน่วยงานภาครัฐเร่งส่งการช่วยเหลือด่วน
วันนี้ (27 ก.ค.) เพจ“Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและผู้ประกอบการบนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำลังเผชิญกับ วิกฤตภัยแล้งขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจบนเกาะอย่างหนัก
ข้อความดังกล่าวระบุว่า ขณะนี้น้ำประปาบนเกาะสมุยไม่ไหลต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยบางจุดปัญหายืดเยื้อยาวนานมานานกว่า 1 เดือนแล้ว ที่ผ่านมาชาวบ้านและผู้ประกอบการพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการควักเงินซื้อน้ำจืดจากรถบรรทุกน้ำเอกชน แต่ในปัจจุบัน สถานการณ์เริ่มวิกฤตยิ่งขึ้น เมื่อบริษัทรถน้ำเอกชนเองก็เริ่มขาดแคลนแหล่งน้ำ จนไม่มีน้ำมาวิ่งขายให้ชาวบ้านแล้วเช่นกัน
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการสำรองน้ำไว้ล่วงหน้า แต่เนื่องจากภาวะภัยแล้งลากยาวเกินกว่าปริมาณน้ำสำรองจะรองรับได้ ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะ
จึงอยากขอเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยด่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งถุงบรรจุน้ำ รถน้ำของภาครัฐ เข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เพื่อประคองสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงไปมากกว่านี้