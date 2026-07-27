สถานทูตจีนแถลง จี้สอบปมการ์ดใช้กำลังเกินเหตุกับแฟนคลับชาวจีน ในงานแฟนมีต

ดราม่างานแฟนมีต JuniorMark บานปลายถึงระดับนานาชาติ! ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องความยุติธรรมให้พลเมืองจีน หลังอ้างถูกการ์ดใช้กำลังเกินกว่าเหตุภายในงานหนังสือ พร้อมขอให้หน่วยงานไทยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการรับผิดชอบโดยเร็ว ขณะที่ผู้จัดงานยอมรับแล้วว่า “มีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์” จริง
จากกรณีประเด็นดรามาร้อนในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในงานแฟนมีตติ้งย่อย/กิจกรรมพบปะดารานักแสดง (JuniorMark) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานหนังสือ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้ (27 ก.ค.) เพจอย่างเป็นทางการของ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (Chinese Embassy Bangkok) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพลเมืองของตนแล้ว สถานทูตจีนฯ ระบุว่า ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (การ์ด) ภายในงานหนังสือ ใช้กำลังเกินสมควรและบังคับนำตัวออกจากพื้นที่จัดงาน
ขณะเดียวกัน ทางสถานทูตฯ ได้รับทราบคำแถลงการณ์จากฝั่งผู้จัดงานหนังสือแล้วเช่นกัน โดยในคำแถลงนั้น ผู้จัดงานยอมรับว่า "มีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์" จริงตามที่เป็นข่าว
ด้วยเหตุนี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จึงได้ออกมาร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งหามาตรการแก้ไขและรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ทางสถานทูตจีนฯ ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนรายดังกล่าวตามขอบเขตหน้าที่ และจะปกป้องสิทธิรวมถึงผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองตนเองอย่างถึงที่สุด