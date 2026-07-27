คนไทยกว่า 60% ตั้งเป้าลดกินเนื้อสัตว์! ‘ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล’ เผยเทรนด์อาหารยั่งยืนพุ่งแรง

วันนี้ (27 ก.ค.) มีรายงานว่า ผู้บริโภคไทยไม่ได้เลือกอาหารจากรสชาติหรือราคาเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลกระทบของอาหารที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการรับประทานอาหารในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความอิ่ม แต่ยังเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ส่งผลต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของ Mintel ที่ระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยกว่าร้อยละ 52 สนใจศึกษาความรู้ด้านโภชนาการด้วยตนเอง ขณะที่ร้อยละ 70 มองว่าการรับประทานผักและผลไม้เป็นพฤติกรรมสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจคุณภาพอาหารและที่มาของวัตถุดิบมากกว่าที่เคย
อีกหนึ่งแนวโน้มที่น่าสนใจ คือ การเปิดรับอาหารจากพืช (Plant-based Foods) และการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มวีแกนหรือผู้รับประทานมังสวิรัติอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นทางเลือกของผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องการดูแลสุขภาพ พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์
ผลสำรวจผู้บริโภคในประเทศไทยโดย Madre Brava ซึ่งเผยแพร่ในปี 2567 ยังพบว่า เกือบสองในสามของผู้ตอบแบบสำรวจตั้งใจลดการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในสองปีข้างหน้า โดยเหตุผลอันดับแรกคือการดูแลสุขภาพ รองลงมาคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกบริโภคอาหารกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ใส่ใจทั้งตนเองและสังคมมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคจะให้ความสนใจอาหารจากพืชมากขึ้น แต่หลายคนยังเข้าใจว่า การรับประทานอาหารจากพืชเป็นเรื่องยุ่งยาก มีข้อจำกัด หรือเหมาะกับคนเพียงบางกลุ่ม ทั้งที่ในความเป็นจริง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสามารถเริ่มต้นได้ทีละน้อย และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียว
ด้วยเหตุนี้ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย จึงต้องการส่งเสริมให้ผู้บริโภคไทยได้เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบอาหารในมิติที่กว้างขึ้น ผ่านข้อมูลที่อ้างอิงจากหลักฐานทางวิชาการ รวมถึงแนวคิดจากหนังสือ How to Create a Vegan World: A Pragmatic Approach ผลงานของโทเบียส ลีนาเอิร์ต (Tobias Leenaert) นักเขียนและนักรณรงค์ด้านสัตว์ชาวเบลเยียมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดที่ชวนให้ผู้อ่านมองว่า การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่สามารถเริ่มต้นจากความเข้าใจ การเปิดใจเรียนรู้ และการเลือกบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
"ปัจจุบันผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาหารมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสนใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกบริโภคมีที่มาอย่างไร ส่งผลต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อม และอนาคตของระบบอาหารอย่างไร การมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงมีความสำคัญมากขึ้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้จากการเรียนรู้และการตัดสินใจเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน" ศนีกานต์ รศมนตรี ผู้อำนวยการ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย กล่าว
ด้าน โทเบียส ลีนาเอิร์ต ผู้เขียนหนังสือ กล่าวว่า “ผมหวังว่าผู้อ่านชาวไทยจะเห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบ แต่คือผลลัพธ์ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ เป้าหมายไม่ใช่การทำให้คนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แต่คือการช่วยให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดค่อย ๆ ก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามจังหวะและความพร้อมของแต่ละคน