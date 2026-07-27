พณ.อยุธยา เปิดงาน “ธงเขียวราคาประหยัดพลัส” ขนทัพปุ๋ย-อุปกรณ์เกษตรราคาพิเศษ พร้อมดึงปราชญ์เกษตรติวเข้มฟรี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายชัยวัฒน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไทยช่วยไทย ลดภาระปัจจัยการผลิต ธงเขียวราคาประหยัดพลัส” ภายใต้โครงการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม พร้อมส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
ภายในงานมีผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากหลากหลายบริษัทเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า อาทิ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช วัสดุปรับปรุงดิน และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพ ในราคาพิเศษตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดสำหรับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ภายในงานยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โดยในวันอาทิตย์มีการอบรมหัวข้อ “การให้ปุ๋ยพืชอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย คุณสุวิทย์ ไตรโชค ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และในวันจันทร์จะมีการอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์ดินและการจัดการปุ๋ย” โดย อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการจัดการปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมแก่เกษตรกร
มีเกษตรกรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน เพื่อเลือกซื้อปัจจัยการผลิตในราคาพิเศษ รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเอกชน ในการช่วยลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและการพัฒนาภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์