ศูนย์เลสิก EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ เปิดแคมเปญ “เดินวิ่ง แลก ลดเลสิก (Lasik)”

ศูนย์เลสิก EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ รับเทรนด์การดูแลสุขภาพเพื่อการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Longevity)เปิดแคมเปญ “เดินวิ่ง แลก ลดเลสิก (Lasik)” มอบส่วนลดเพิ่มจากโปรโมชันเดิม ระหว่าง 1-31 ส.ค.69
กระแสการดูแลสุขภาพเพื่อการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ หรือ Longevity กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่ง กลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนทุกวัย ขณะที่ "สุขภาพดวงตา" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต กลับเป็นเรื่องที่หลายคนมักละเลย
ศูนย์เลสิก EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ เปิดตัวแคมเปญ “เดินวิ่ง แลก ลดเลสิก (Lasik): Run for Clear Vision" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการเชื่อมโยงการออกกำลังกายเข้ากับการดูแลสายตา พร้อมมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม ผ่านการสะสมระยะทางวิ่งและรับส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขสายตาด้วยการทำเลสิก
จุดเด่นของแคมเปญ คือ ผู้เข้ารับบริการสามารถรับ ส่วนลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นที่ศูนย์เลสิก EBH โรงพยาบาลตากรุงเทพ กำหนดไว้แล้ว เพียงส่งหลักฐานการวิ่งจากแอปพลิเคชันสุขภาพตามเงื่อนไขของกิจกรรม โดยผู้ที่วิ่งสะสมครบ 5 กิโลเมตร จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 5% และผู้ที่วิ่งสะสมครบ 10 กิโลเมตร จะได้รับส่วนลดเพิ่ม10% ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถใช้กับโปรแกรมแก้ไขสายตาที่ร่วมรายการ ได้แก่ PRK สำหรับผู้มีกระจกตาบาง Femto LASIK สำหรับผู้ที่มีกระจกตาหนาปกติ SMILE Pro สำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือสายตาเอียงที่ต้องการฟื้นตัวรวดเร็ว และ PRESBYOND สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีภาวะสายตายาวตามวัย โดยจักษุแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจเพียงบันทึกผลการวิ่งผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพ แคปหน้าจอแสดงระยะทาง แล้วส่งหลักฐานผ่าน Inbox ของ Facebook : EBH Lasik Center เพื่อรับสิทธิ์และนัดหมายเข้ารับการตรวจประเมินสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการรักษาเป็นรายบุคคล
ทั้งนี้ แคมเปญ “เดินวิ่ง แลก ลดเลสิก (Lasik)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2569