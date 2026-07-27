ระทึก! ‘พายุงวงช้าง’ โผล่กลางทะเลเกาะราชาใหญ่ เรือท่องเที่ยวจอดมองระทึก ก่อนสลายตัวไร้เจ็บ (ชมคลิป)

ระทึกกลางทะเลอันดามัน เกิดปรากฏการณ์ “พายุงวงช้าง” ก่อตัวขนาดใหญ่บริเวณหน้าเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต ทอดลำงวงจากฐานเมฆลงสู่ผิวน้ำ ท่ามกลางเรือท่องเที่ยวหลายลำที่อยู่ในพื้นที่ โชคดีสลายตัวก่อน ไม่พบความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ ด้านหน่วยงานเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้จุดเกิดลมหมุนเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (27 ก.ค.) เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชวนตื่นตาตื่นใจกลางทะเลอันดามัน เมื่อเพจ “Phuket Times ภูเก็ตไทม์” เผยแพร่ภาพเหตุการณ์พายุงวงช้าง (Waterspout) ก่อตัวขึ้นอย่างเด่นชัดบริเวณหน้าเกาะราชาใหญ่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากภาพเหตุการณ์ เผยให้เห็นลำงวงขนาดใหญ่ทอดตัวยาวจากฐานเมฆดำครึ้มลงสู่ผิวน้ำทะเล ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็น โดยในบริเวณใกล้เคียงยังมีเรือท่องเที่ยวและเรือโดยสารหลายลำจอดลอยลำอยู่
อย่างไรก็ตาม ลมหมุนดังกล่าวได้ค่อย ๆ สลายตัวไปในเวลาต่อมา เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ทั้งนี้ ปรากฏการณ์พายุงวงช้างมักเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีเมฆฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศแปรปรวน แม้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ แต่หากเกิดใกล้เส้นทางเดินเรือ ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากระยะนี้พื้นที่ทะเลอันดามันยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุม ส่งผลให้มีฝนตกและคลื่นลมแรง ขอเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ ชาวประมง และนักท่องเที่ยว เฝ้าระวังและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด รวมถึงหลีกเลี่ยงการนำเรือเข้าใกล้บริเวณที่เกิดลมหมุนเพื่อความปลอดภัย
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