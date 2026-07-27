TECNOPLUS พลิกโฉมห้องครัวไทยเปิดตัว “PRO SERIES BLACK EDITION” ชูแนวคิด “BOLD FUNCTIONS PLUS DESIGN” ดึง ‘แก๊ป ธนเวทย์’ และ ‘เชฟอิน เพจกำลังอิน’ ร่วมสะท้อนนิยาม “ครัวแบบไหนก็สวยได้”

TECNOPLUS (เทคโนพลัส) แบรนด์เครื่องครัวชั้นนำที่อยู่เคียงคู่กับครอบครัวไทยมาอย่างยาวนาน ประกาศจัดงานแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตัวสินค้ากลุ่ม “PRO SERIES BLACK EDITION” ภายใต้แนวคิด “BOLD FUNCTIONS PLUS DESIGN” มุ่งเติมเต็ม Pain Point ของครัวในอดีต
คุณกฤตนัน สนธิจิรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ TECNOPLUS เปิดเผยบนเวทีว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา แบรนด์เติบโตเคียงข้างและส่งมอบความสุขให้ครัวไทยไปแล้วกว่า 1,000,000 ชิ้น ทว่าสิ่งที่ แบรนด์ตั้งคำถามมาตลอดคือ ‘ทำไมครัวไทยจะต้องซ่อนไว้หลังบ้าน?’ ภาพจำในอดีต ครัวไทยมักถูกจำกัดให้เป็นเพียงพื้นที่ทำอาหารที่เก่า ทรุดโทรม และต้องหลบซ่อนอยู่หลังบ้านเนื่องจากเน้นแต่การใช้งานหนัก ไม่เน้นดีไซน์ ต่างจากครัวยุโรปที่สวยงามและพร้อมโชว์ ‘ทำไมสินค้าที่ประสิทธิภาพดีหน้าตาจะต้องไม่สวย หรือสินค้าที่หน้าตาสวยจะต้องใช้งานได้ไม่ดี’ ทำไมทั้ง 2 ความต้องการถึงรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกันไม่ได้ นี้คือสิ่งที่ TECNOPLUS ตั้งข้อสงสัยมาตลอด
TECNOPLUS เชื่อมั่นว่า ไม่ใช่แค่ครัวไทยแต่ครัวแบบไหนก็สวยและประสิทธิภาพดีได้โดยไม่ต้องเลือกความต้องการใดความต้องการหนึ่ง เราจึงพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ (New Image) ภายใต้แนวคิด BOLD FUNCTIONS PLUS DESIGN ขึ้นมา ที่หลอมรวมทั้ง 2 แนวคิดเรื่อง 'Functions' และ 'Design' ไว้ด้วยกันผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ “PRO SERIES BLACK EDITION” ที่มีสินค้าไฮไลท์คือ เตาแก๊ส 2 หัวกระจกดำด้าน TNP HB 207845 BM PRO และเครื่องดูดควันที่ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ มือโบกอย่าง TNP HD LENORA 90 BLACKPRO เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่มองว่าครัวคือ Living Space หรือศูนย์กลางแห่งความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนในบ้าน
สะท้อนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ทำไมต้อง “สีดำ” สำหรับ PRO SERIES BLACK EDITION ผ่านมุมมอง คุณแก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ครีเอเตอร์ด้านงานดีไซน์และสถาปัตยกรรม ในฐานะที่อยู่ในวงการการออกแบบว่า สีดำในงานสถาปัตยกรรมยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่น แต่เป็นภาษาแห่งการออกแบบที่สะท้อนถึงรสนิยม ความประณีต และตัวตนที่ชัดเจนของผู้ใช้งาน ครัวสีดำในบ้านยุคใหม่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกที่ช่วยยกระดับให้ภาพรวมของบ้านดูโมเดิร์น มินิมอล หรือลักชัวรีได้ในเวลาเดียวกัน
นอกจากมิติด้านดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ในแง่ประสิทธิภาพของการประกอบอาหารจริงก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ โดย คุณอิน-ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ หรือ ‘เชฟอิน เพจกำลังอิน’ ครีเอเตอร์สายอาหารชื่อดัง ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริง หัวใจของอาหารไทยคือไฟต้องถึงอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการทำอาหารไทยให้มีกลิ่นหอมกระทะ และโครงสร้างเครื่องครัวต้องแกร่งพอสำหรับการใช้งานหนักทุกวัน พร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีเครื่องดูดควันติดผนังระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น
ร่วมสัมผัสประสบการณ์และพิสูจน์นิยามใหม่ของห้องครัว Tecnoplus ที่หลอมรวมดีไซน์อันประณีตและฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบได้ที่ศูนย์การค้าชั้นนำทั่วไป อาทิ HomePro, ไทวัสดุ, BnB Home, Power Buy, Dohome, Global House, Mega Home ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tecnoplusthai.com ,Facebook Page : Tecnoplus+