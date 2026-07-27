หมอยง เตือนภัย Roblox! เด็กไทยติดงอมแงม แอบเปย์ Robux อวดเพื่อน เสี่ยงกระทบทั้งเรียน-การเงิน

หมอยง สะท้อนปัญหา “เด็กติด Roblox” ที่กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของหลายครอบครัว เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังทั้งการเล่นเกมเกินเวลา ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ และการแอบใช้เงินจริงซื้อ “Robux” แต่งตัวละคร-ซื้อไอเทมเพื่ออวดเพื่อน จนกลายเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งการเรียนและการเงินของครอบครัว
วันนี้ (27 ก.ค.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 สะท้อนปัญหาใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ “ปัญหาเด็กติดเกม” โดยเฉพาะแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Roblox
ศ.นพ.ยง ระบุว่า Roblox ไม่ใช่แค่เกมเดียว แต่เป็นแพลตฟอร์มที่รวมเกมย่อยนับล้านเกม (Experiences) ให้ผู้เล่นทั่วโลกเข้ามาสร้างเกม สื่อสาร แข่งรถ แต่งตัวละคร หรือแม้กระทั่งเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นผ่าน Roblox Studio ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผู้ปกครองควรรู้เท่าทัน
ข้อดีของการเล่น Roblox
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการออกแบบ การแก้ปัญหา และการคิดเชิงตรรกะผ่านการสร้างโลกของตัวเอง
ทักษะเทคโนโลยี ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
พัฒนาทักษะทางสังคมและภาษา ฝึกการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบริบทจริงอย่างเป็นธรรมชาติ
กระทบการเรียนและการนอน เด็กใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน จนละเลยการบ้าน นอนดึก ส่งผลให้ผลการเรียนตกต่ำ
ความเสี่ยงทางสังคมออนไลน์ สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้ง (Bullying) การใช้คำหยาบคาย การถูกคนแปลกหน้าทักมาพูดคุย รวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในบางเกม
แฉภัยเติมเงิน "Robux" เด็กแอบซื้ออวดเพื่อน
หมอยง ยังเปิดเผยถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กติดเกมหนักขึ้น คือระบบเงินเสมือนจริงที่เรียกว่า Robux ซึ่งแม้ตัวเกมส่วนใหญ่จะเปิดให้เล่นฟรี แต่การมี Robux จะช่วยซื้อเสื้อผ้า Avatar, อาวุธ, Game Pass, พลังพิเศษ หรือไอเทมตกแต่ง เพื่อทำให้ตัวละครโดดเด่น
ปัจจุบันการซื้อ Robux ทำได้ง่ายมาก รวมถึงการซื้อผ่านบัตรของขวัญ (Gift Card) จนทำให้เด็กหลายคนแอบนำเงินจริงของผู้ปกครองไปซื้อ โดยอัตราส่วนราคาเบื้องต้น เช่น 200 Robux มีราคาประมาณ 80 บาท ขณะที่ไอเทมยอดนิยมมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพัน Robux:
เสื้อผ้า: 50–100 Robux
หมวก: 75–300 Robux
ไอเทมพิเศษ/สกินบางชนิด: 500–2,000 Robux หรือมากกว่านั้น
สาเหตุหลักที่เด็กอยากได้ Robux อย่างหนัก เกิดจากความต้องการแต่งตัวให้ทันเพื่อน อยากได้ของหายาก และกลัวน้อยหน้าเพื่อนเมื่อคนอื่นมีของแต่ตนเองไม่มี
ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ได้ทิ้งท้ายให้ผู้ปกครองติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโพสต์ตอนต่อไป