ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้อง กทม. ระงับใบขออนุญาตก่อสร้าง หลังถูกเบี้ยวค่าก่อสร้าง รร.นานาชาติย่านศรีนครินทร์ 57 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่สำนักการโยธา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง พร้อมทีมกฎหมาย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา เพื่อขอคัดค้านอายัดและขอให้สั่งระงับการเข้าทำประโยชน์/การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ.1) และ ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร(อ.6) โดยมีนายปรีชา ทองนวล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร 2 สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เป็นผู้รับเรื่อง
นายเจนณรงค์ กล่าวว่า ตนเป็นผู้ก่อสร้าง ลงทุน และเป็นผู้ยึดถือเอกสารสิทธิ์แบบแปลน รายการคำนวณ ตลอดจนเอกสารสิทธิ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ เขตประเวศ จำนวน 57 ล้านบาท เมื่อเดือน ต.ค.-พ.ย.68
ต่อมาผู้ว่าจ้าง ผิดสัญญาและค้างชำระเงินค่างวด รวมทั้งนำช่างชุดใหม่เข้าสวมสิทธิ์ดัดแปลงอาคารและก่อสร้างอาคาร โดยไม่มีวิศวกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงาน เดินตรวจงาน และยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ตนยังคงมีสิทธิยึดถือ ตามกฎหมาย และตนไม่เคยลงนามให้ความยินยอมหรือส่งมอบแบบแปลนให้กับช่างชุดใหม่แต่อย่างใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างอาคาร
ดังนั้นจึงมายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างหรือคำสั่งห้ามใช้อาคาร เพราะพื้นที่โครงการก่อสร้าง ไม่มีผู้ควบคุมงาน ตลอดจน
อายัดและขอให้สั่งระงับการเข้าทำประโยชน์/การออกใบอนุญาต (อ1) และใบรับรองเปิดใช้อาคาร (อ6) ของโครงการดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าข้อพิพาททางกฎหมายจะยุติ
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ตนเคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ และเข้าร้องทุกข์ศูนย์ไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไปแล้ว แต่คู่กรณีไม่มาตามนัดหมาย ตนจึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด