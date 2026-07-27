ยิ่งใหญ่สมเกียรติ! มโนราห์ 1,000 ชีวิต รำถวายฉลอง "พระบรมธาตุเมืองนครฯ" ขึ้นแท่นมรดกโลกแห่งใหม่

ภาพประวัติศาสตร์ที่ทำเอาคนไทยปลื้มปิติไป หลัง UNESCO ประกาศให้ "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ โดยมีนางรำมโนราห์กว่า 1,000 ชีวิต ได้ร่วมใจกันรำถวายเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
หลังจาก องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน 'วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร' จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 48 ณ นครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ และเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่ 9 ของประเทศไทย
ล่าสุด วันนี้ (27 ก.ค.) เพจ "Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช" เผยภาพวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดแสดง "รำมโนราห์" ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้กว่า 1,000 ชีวิต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลก ในโอกาสที่ "พระบรมธาตุเมืองนครฯ" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั่วประเทศ โดยมีเหล่าครูหมอมโนราห์และนางรำร่วมถ่ายทอดท่วงท่าอันอ่อนช้อย ผสานความเข้มแข็ง สะท้อนถึงภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ใช้การแสดงมโนราห์ที่เป็นมรดกโลกร่วมเฉลิมฉลอง พระบรมธาตุเมืองนครฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภาพบรรยากาศการแสดงรำมโนราห์ เพื่อเฉลิมฉลอง พระบรมธาตุ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช"