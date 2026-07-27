เตือนภัยผู้ปกครอง! ชายแปลกหน้าบุกตบเด็ก 4 ขวบกลางที่สาธารณะ ซ้ำอ้างเป็น “ลูกหลานอดีตปลัด”

เพจดังแฉคลิปเด็ก 4 ขวบถูกชายแปลกหน้าทำร้ายกลางที่สาธารณะไร้สาเหตุในพื้นที่ จ.พะเยา โชคดีเจ้าหน้าที่และพ่อแม่ช่วยไว้ได้ทัน ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นลูกหลานอดีตปลัดอำเภอ
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. เพจ "อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุดช็อกในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อเด็กน้อยวัยเพียง 4 ขวบ 2 คน ถูกชายแปลกหน้าพุ่งเข้าทำร้ายร่างกายโดยไม่มีสาเหตุ ขณะกำลังเล่นอยู่ในสถานที่สาธารณะ โดยทางเพจระบุว่า "อันตรายต่อเด็กกมาก...เข้ามาทำร้ายเด็กกได้อย่างไร..อ้างเป็นลูกหลานอดีตปลัดอำเภอคดีไม่คืบบ..ช่วยทำข่าวให้หน่อยค่ะแอดคิม
ขออนุญาตแชร์เหตุการณ์นี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 น้อง ก. และ น้อง ข. อายุ 4 ปี ถูกบุคคลแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยไม่มีสาเหตุ ขณะใช้บริการในสถานที่สาธารณะแห่งหนึ่ง
โชคดีที่เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองของเด็กในนั้นเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และลูกปลอดภัย ขณะนี้ได้เข้าพบแพทย์และแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนชื่อบุคคล สถานที่ และรายละเอียดบางส่วน เนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และไม่ต้องการให้กระทบต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ของการโพสต์ครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ใด แต่เพื่อเตือนให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเพิ่มความระมัดระวัง แม้จะอยู่ในสถานที่ที่หลายคนมองว่าปลอดภัยก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นอีก พื้นที่พะเยา"