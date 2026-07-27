โรงเรียนดังอิตาลีโต้เดือด! ปัดเอี่ยวแก๊งวัยรุ่นป่วน BTS ลั่นไม่ใช่นักเรียนในสังกัด จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จ

โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์แห่งรัฐ "Albert Einstein" เมืองเชริโญลา ประเทศอิตาลี ออกแถลงการณ์ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีที่ตกเป็นดราม่าบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ยืนยันไม่มีผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนหรืออยู่ในโครงการของโรงเรียน พร้อมเตือนผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จให้ยุติการกระทำ มิฉะนั้นจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา
จากกรณีดรามากลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ก่อนมีปากเสียงกับผู้โดยสารชาวไทยที่เข้าไปตักเตือน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ และมีการเชื่อมโยงไปถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีนั้น
ล่าสุด โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์แห่งรัฐ "Albert Einstein" เมืองเชริโญลา จังหวัดฟอจจา ประเทศอิตาลี ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" Cerignola ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นว่า โรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
แถลงการณ์ระบุว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่ข่าว ความคิดเห็น และคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่นำชื่อของโรงเรียนไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเยาวชนชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบัน
โรงเรียนยืนยันว่า ไม่มีบุคคลที่ปรากฏในคลิปหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นนักเรียนของโรงเรียน หรือมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันในรูปแบบใดทั้งสิ้น อีกทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้โครงการทัศนศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน หรือกิจกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดหรือให้การสนับสนุน
พร้อมกันนี้ โรงเรียนย้ำว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปลูกฝังค่านิยมด้านการเคารพผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลก จึงไม่อาจยอมรับการนำชื่อสถาบันไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักการดังกล่าว
แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า การเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด ถือเป็นการหมิ่นประมาทและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงเรียน คณะครู นักเรียน และครอบครัวของนักเรียนอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้สั่งรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จบนโลกออนไลน์ และประกาศสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา กับผู้ที่สร้างหรือเผยแพร่ข้อความดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ยุติการนำชื่อโรงเรียนไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ