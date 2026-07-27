ทัวร์ลง 'รสนา' โวยแอปดังหมกเม็ดตั๋วเครื่องบิน! ชาวเน็ตตอกกลับหน้าหงาย "เดินทางต้องมีความรู้ วีซ่าคือหน้าที่คนบิน

ดราม่าปมตั๋วเครื่องบิน! "รสนา โตสิตระกูล" โพสต์เตือนภัยแพลตฟอร์มจองตั๋วดัง ตั้งข้อสังเกตเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค ปล่อยขายตั๋วต่อเครื่องเกิน 8 ชั่วโมงโดยไม่เตือนเรื่อง Transit Visa จนต้องซื้อตั๋วใหม่กะทันหัน ด้านกระแสสังคมตีกลับ ชี้ระบบมีตัวเลือกชัดเจน และข้อกำหนดตรวจเข้าเมืองเป็นสิทธิพาสปอร์ตส่วนบุคคล ไม่ควรโยนความผิดให้เอเจนซี่
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เฟซบุ๊ก "รสนา โตสิตระกูล" เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และนักรณรงค์ทางสังคมที่มีชื่อเสียง ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแพลตฟอร์ม Trip.com หลังเกิดกรณีสายการบิน Qantas ปฏิเสธการเช็กอินเส้นทางสุวรรณภูมิ-เวลลิงตัน เนื่องจากแพลตฟอร์มละเว้นการแจ้งเตือนเงื่อนไขวีซ่าผ่านแดน ของออสเตรเลีย ที่บังคับใช้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยกรณีแวะพักต่อเครื่องเกิน 8 ชั่วโมง (ผู้เสียหายต้องแวะพักนานกว่า 12 ชั่วโมง) ส่งผลให้ต้องสูญเงินซื้อตั๋วใหม่ในราคาสูงกะทันหัน นอกจากนี้ เมื่อผู้เสียหายติดต่อขอคืนเงินบางส่วน กลับพบการประวิงเวลาจากระบบจนเที่ยวบินเดิมออกเดินทาง และถูกอ้างนโยบายปฏิเสธการชดเชย ผู้เสียหายจึงเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เพื่อตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และเรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เตือนภัยคนไทยทุกคนที่จะจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Trip .com ให้ระวัง "ตั๋วราคาถูกที่แฝงกับดักกฎหมายเข้าเมือง"
1. กับดัก Trip .com "ระบบไม่เตือนเรื่องวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (Transit Visa) ที่ออสเตรเลีย“
ลูกชายดิฉันเรียนอยู่นิวซีแลนด์เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านและบินกลับไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ลูกชายจองตั๋วผ่าน Trip .com ได้ตั๋วไป-กลับ ของสายการบิน แควนตัส (Qantas) เวลลิงตัน -สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ- เวลลิงตัน โดยเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ตั๋วขากลับซิดนีย์-เวลลิงตัน ต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ 12 ชั่วโมง 15 นาที
* ความจริงที่ Trip .com หมกเม็ด: พาสปอร์ตไทยสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ออสเตรเลียโดยไม่มีวีซ่าได้สูงสุดแค่ 8 ชั่วโมงเท่านั้น เกินกว่านี้ต้องมีวีซ่าผ่านแดน!
* โดนเทหน้าเคาน์เตอร์: เรื่องมาแตกตอนมาส่งลูกชายเช็กอินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ พนักงานสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถบินเส้นทางนี้ได้เพราะเวลาต่อเครื่องเกินกฎ 8 ชั่วโมง ทำให้ลูกชายต้องcancelตั๋วเก่า ยอมควักเงินซื้อตั๋วใบใหม่ที่สุวรรณภูมิทันที เพื่อให้เดินทางไปนิวซีแลนด์ได้ตามกำหนด
2.กลอุบายดึงเวลา (Delaying Tactics) ของ Trip .com ทำสูญเงินฟรี
พนักงานที่สุวรรณภูมิแนะนำให้ลูกชายติดต่อ Trip .com เมื่อถึงเวลลิงตัน แจ้ง Cancel ตั๋วช่วงซิดนีย์-เวลลิงตัน ใบเดิมที่มีปัญหา เพื่อทำเรื่องขอคืนเงินบางส่วน ( Partial Refund)
ลูกชายติดต่อ Trip .com ทันทีเมื่อถึงเวลลิงตัน ซึ่งมีเวลา 4 ชั่วโมงก่อนเครื่อง Qantasในตั๋วใบเดิมออกเดินทางจากซิดนีย์ แต่Trip .com ก็ไม่ดำเนินการให้ และมาอ้างภายหลังว่าเครื่องบิน บินออกไปแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ เป็นนโยบายของสายการบิน !!
เหตุใด Trip .com และสายการบิน Quantas ของออสเตรเลียจึงจัดสายการบินที่ให้มีการรอเครื่องบินนานถึง 12ชั่วโมง 15 นาที ทั้งที่มีเครื่องบินQuantas ที่สามารถรอเครื่องเพียง2 ชั่วโมงมาเวลลิงตัน!!
ประเด็นสำคัญคือ “ไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องวีซ่าผ่านแดนที่กำหนดไม่เกิน 8 ชั่วโมงอีกด้วย !!!”
จึงขอตั้งข้อสงสัยว่าเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่จงใจเอาเปรียบผู้โดยสารอย่างชัดเจน วางกับดักเพื่อหลอกลวงผู้โดยสารที่ไม่รู้เรื่องการจำกัดเวลาข้ามแดน เป็นการหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างสายการบินQantas และ Trip .comโดยมิชอบหรือไม่ ?!?
ลูกชายวางแผนซื้อตั๋วล่วงหน้านานหลายเดือน เพื่อหวังได้ราคาต่ำสุดเท่าที่จะหาได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 คือ 1,804 NZD คิดเป็นเงินไทย 36,080 บาท แต่ก็โดนกับดักที่เจ็บแสบ ให้ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 12,668.65 บาท รวมแล้วต้องซื้อตั๋วในราคาแพงถึง 48,748.65 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ซื้อได้ในขณะนี้ โดยไม่ต้องซื้อล่วงหน้าตั้งแต่มกราคม กับดักที่ Trip .com ทำไว้คือให้เสียตั๋วส่วนซิดนีย์-เวลลิงตันไปฟรีๆ โดยอ้างเหตุไม่ยอมทำ partial refund ให้อีกด้วย !!
จึงขอเตือนภัยมายังเพื่อนมิตรที่หวังตั๋วราคาถูกจากTrip .com ด้วยการซื้อล่วงหน้า อาจเจอกับดักหลากหลายรูปแบบที่ไร้จริยธรรม และไม่ใช่มืออาชีพจาก Trip .com และสายการบิน Qantas เพราะทั้งเอเยนซี่ และสายการบินไม่มีความรับผิดชอบกับผู้โดยสาร ที่ดิฉันและลูกประสบมากับตัวเอง
เรื่องนี้ดิฉันจะร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) และ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ให้ตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ของ Trip .com ที่มาจดทะเบียนในประเทศไทยด้วย และจะเรียกร้องให้มีการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้เดินทางจากซิดนีย์-เวลลิงตัน (Partial Refund) ที่ลูกชายต้องซื้อตั๋วใหม่"
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวเช่น
คุณกับลูกควรศึกษาก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับ นโยบายการออกตั๋วเข้ามีให้อ่านแล้วยอมรับในตอนซื้ออยู่แล้ว ซึ่งคุณต้องเข้าใจในกติกา ส่วนจะ 12 ชั่วโมงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโปรและราคาที่คุณเลือก อีกอย่างนะครับ เขาไม่ได้ขายแค่คนไทย ต่างชาติที่แอบมาซื้อข้ามโซนก็เยอะ ครั้งนี้ผมอยากให้คุณถือเป็นบทเรียนมากกว่าการเรียกร้องนะครับ
เราพึ่งใช้สายการบินนี้ไปนิวซีแลนด์ค่ะ รูทนี้เลย ใช้Tripบ่อยมากเพราะสะดวก เจ้าหน้าที่ติดต่อง่ายการช่วยเหลือดีกว่าแอปอื่นมาก แต่ในทริปตอนซื้อตั๋วจะมีระบบเด้งมาว่าให้เราศึกษาเรื่องวีซ่า Transit และเราต้องเช็คกำหนดเองว่าเราอยู่ในนั้นได้กี่ชั่วโมง คิดว่าระบบไม่ผิดนะคะ ต่อให้ระบบไม่เตือนเราคนเดินทางก็จะต้องระวังเรื่องวีซ่า Transit เอง และเรื่องของการต่อเครื่องเราสามารถเลือกเองได้ว่าจะเลือกระยะเวลาต่อเครื่องเท่าไหน ถ้าหากเราไม่ชอบที่จะรอนาน ก็จะมีไฟลท์ที่รอสั้นกว่าให้เราเลือก ซึ่งราคาก็จะต่างกันไป แควนตัสเป็นสายการบินที่ดีมากค่ะ บินสบาย ที่นั่งกว้างเอนเตอร์เทนเมนท์ครบ อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่ดูแลดี น่าสงสารอยู่ไม่น้อยถ้าหากจะต้องได้รับผลกระทบเพราะเรื่องนี้ค่ะ ใดๆแล้วคงไม่มีระบบใดที่จะทำให้เราได้ทุกอย่าง ต้องพึ่งพาระบบตัวเองด้วยค่ะ
จองมาหลายช่องทาง พบว่า trip ทำได้ดีที่สุดเลยครับ ไฟลท์เปลี่ยนหรือล่าช้าจะแจ้งเตือนก่อนตลอด จะยกเลิกและ Refund ก็ทำได้ดี ในส่วนวีซ่า เป็นหน้าที่เราเองที่ต้องทราบครับ Trip เป็นเพียง Hub กลางในการจองตั๋วที่คอยรวบรวมดีลราคาดีจาก Airlines เหมือนพวก Shopee Lazada ที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนขายของกับคนซื้อ condition ใด ๆ ของปลายทางเป็นหน้าที่เราโดยตรงที่ต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องครับ
ไม่โทษตัวเองเลย หาข้อมูลก่อนเดินทางนะครับ
ใช้บริการเวปนี้ตลอดนานกว่าห้าปี บริการหลังการขายดีมาก หาก flight ที่จองมีการเปลี่ยนเวลานอกจากอีเมลยังโทรมาถามซ้ำด้วยว่าโอเคไหม ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของสายการบินที่เปลี่ยนเวลา เรื่องการ transit ปกติในเวปมีแบบเวลาเปลี่ยนเครื่องที่ไม่เกินหกชั่วโมงอยู่หลายไฟลท์ ส่วนตัวไม่เคยเลือกให้นานเกินนั้นเลยไม่เคยพบปัญหานี้ การใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องนาน อาจดูเหมือนเจตนาจะออกไปด้านนอกสนามบิน เลยอาจมีข้อกำหนดให้ต้องใช้วีซ่าหรือเปล่าคะ ส่วนตัวคิดว่าควรเป็นหน้าที่เราหาข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ เพราะคนถือพาสปอรตของชาติต่างกันมีสิทธิทางพาสปอรตต่างกันค่ะ
เรื่องวีซ่าผู้โดยสารควรศึกษาและเช็กข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้งนะคะ เพราะแอพไม่ได้เก่งพอที่จะรู้ว่าเราถือวีซ่าหรือพาสปอร์ตประเทศไหนอยู่
ถ้าไม่มีวีซ่า ออส ควรเลี่ยง transit ที่ออส เพื่อเลี่ยงปัญหา หรือเลือกชั่วโมง transit น้อยกว่า 3 ชม
อันนี้เลือกเวลามากกว่า 10 ชม เขาคงคิดว่าเราจะเข้าเมืองไปเที่ยวรึป่าว
โทษ Trip โทษ Qantas แต่ไม่โทษความไม่รอบคอบของตัวเอง
เคย cancel ตั๋วและขอ refund จาก trip เค้าก็จัดการให้นะ ได้เงินคืนตามกฏกติกา
ตอนไป NZ เลือก สายการบินจีน ราคาถูกมาก transfer Shanghai 4 ชม ก็ดีอยู่นะ
นี่สินะคะที่คุณกฤษได้กล่าวว่า กินเจลาโต้ต้องมีความรู้ เดินทางท่องเที่ยว โดยเครื่องบินก็ต้องมีความรู้เช่นกัน 🤣..... แต่ขั้นตอนการจองตั๋ว มีเตือนนะคะ คุณได้อ่านหรือป่าว
จากที่มีประสบการณ์จองผ่านเอเย่นต์มาเกือบทุกเว็บชื่อดังในไทย หรือแม้กระทั่งจองตรง มั่นใจว่ามี ทริปดอทคอม นี่แหละที่มีการโทรหา เมื่อมีการเลื่อนหรือเปลี่ยนไฟล์ท อยู่ ตปท ไฟล์ทเปลี่ยนกระทันหัน ยังโทรมาบอก ขนาดจองตรงหลาย สกบ ยังไม่โทรมาเลย ส่วนตัวเลยถ้าเลือกได้ จะจองไฟล์ท กับทริป ถ้าราคาไม่ต่างกันสุดๆ และที่สำคัญติดต่อง่าย เบอร์โทรได้จริงมีคนรับไว
”เหตุใด Trip .com และสายการบิน Quantas ของออสเตรเลียจึงจัดสายการบินที่ให้มีการรอเครื่อง บินนานถึง 12ชั่วโมง 15 นาที ทั้งที่มีเครื่อง บินQuantas ที่สามารถรอเครื่องเพียง2 ชั่วโมง
มาเวลลิงตัน!!“
ถ้าเข้าใจไม่ผิดผู้ซื้อเป็นผู้เลือกนะครับว่าจะซื้ิอตัวเลือกไหน มีทางเลือกเปลี่ยนเครื่องที่ไหนบ้าง ระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องก็แตกต่างกันไป ซึ่งมีผลกับระยะเวลารวมของการเดินทางและราคาตั๋ว จะเอาราคาถูกเปลี่ยนเครื่องนานมีข้อจำกัดอะไรบ้าง ผู้เดินทางต้องศึกษาหาข้อมูลครับ
บางกรณีเลือกเวลาเปลี่ยนเครื่องสั้นไป ไม่เช็คให้ดี ถ้ากระเป๋าไม่เช็คทรูหรือต้องเปลี่ยนเทอร์มินัล ไปไม่ทันตกเครื่องก็เคยมีมาแล้ว ก็โวยวายสายการบินอีก ทั้งๆ ที่เลือกเอง
อย่างไรก็ตาม อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครรายนี้ ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในช่องคอมเมนต์พร้อมระบุข้อความอีกว่า
"ดิฉันเข้าไปดูการซื้อตั๋วผ่านTrip .com ปัจจุบัน ยังมีการไปรอเปลี่ยนครื่องที่ซิดนีย์ 12 ชั่วโมง โดยไม่มีคำเตือนเรื่องต้องมีวีซ่าผ่านแดนหากรอเกิน 8ชั่วโมง เตือนแค่เรื่องกระเป๋าไม่ต้องตรวจใหม่เท่านั้น กลับไม่เตือนเรื่องวีซ่าทั้งที่สำคัญกว่า ดิฉันจึงโพสเตือนผู้บริโภคที่ต้องเดินทางโดยซื้อตั๋วจากเอเยนซี่นี้ และหากกรณีแบบนี้ เป็นความผิดพลาดที่เอเยนซี่ต้องรับผิดชอบ ผู้บริโภคจะได้ทราบ หากเอเยนซี่ไม่ผิด ไม่ต้องรับผิดชอบกับการไม่เตือน โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางต้องหาข้อมูลเอง ก็เป็นการเตือนผู้บริโภคว่า ให้ระมัดระวัง เพราะคงมีผู้บริโภคจำนวนมากที่อาจจะพลาดในการหาข้อมูล ว่าต้องมีวีซ่าผ่านแดนถ้าอยู่เกิน8 ชั่วโมง เพราะจะไม่มีการเตือนจาก Trip .comค่ะ"