เพจดังเปิดภาพ "ห้องขังบังแจ็ค" ในสหรัฐฯ เผยสภาพความเป็นอยู่ ชี้เป็นคุกเอกชนที่ถูกร้องเรียนอื้อ

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจ CSI LA เปิดภาพสภาพความเป็นอยู่ของ “บังแจ็ค” ภายในศูนย์กักกันคนต่างด้าวในสหรัฐฯ พร้อมเผยช่องทางส่งกำลังใจ และวิเคราะห์ว่าอาจได้รับการปล่อยตัวภายใน 60 วัน ขณะที่ยังทิ้งปม “บิ๊ก” ผู้ถูกพาดพิงว่าเป็นต้นเหตุ จนหลายฝ่ายจับตาว่าหากบังแจ็คได้รับอิสรภาพ อาจมีการเปิดโปงครั้งใหญ่ตามมา
วันนี้ (27 ก.ค.) กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อเพจชื่อดัง CSI LA ได้ออกมาเปิดเผยภาพสภาพความเป็นอยู่ภายในคุกควบคุมตัวคนต่างด้าวที่ "บังแจ็ค" หรือ RAJA ZULQARNAIN HAIDER ถูกคุมขังอยู่ ณ สถานที่กักกัน Northwest ICE Processing Center ในเมืองทาโคมา (Tacoma) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทางเพจระบุว่า คุกแห่งนี้เป็นเรือนจำเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดและมีประวัติการดูแลผู้ต้องขังที่ไม่ดีเท่าที่ควร จนเคยถูกร้องเรียนมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ทั้งจากชุมชนท้องถิ่นและอดีตผู้ถูกคุมขัง
โดยเรือนจำแห่งนี้มีความจุรองรับผู้ต้องขังได้ราว 1,500 คน ซึ่งสถิติประชากรภายในส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 30% มาจากประเทศเม็กซิโก 11% มาจากประเทศอินเดีย ที่เหลือ มาจากกลุ่มประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใต้
แจกช่องทางติดต่อ หากใครอยากส่งกำลังใจ
สำหรับผู้ที่ต้องการส่งกำลังใจหรือติดต่อบังแจ็ค เพจ CSI LA ได้ให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
ทางโทรศัพท์ โทรไปที่เบอร์ (253) 396-1611 โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการฝากข้อความถึง RAJA ZULQARNAIN HAIDER พร้อมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ เจ้าหน้าที่จะนำข้อความไปแจ้งให้ทราบ
ทางจดหมาย สามารถจ่าหน้าซองส่งไปได้ที่
RAJA ZULQARNAIN HAIDER
Northwest ICE Processing Center
1623 East J Street, Suite 5
Tacoma, WA 98421
โดย แอดมินเพจ CSI LA ได้วิเคราะห์ทิ้งท้ายไว้ว่า คาดว่าบังแจ็คน่าจะได้รับอนุมัติให้ออกมาจากคุกภายใน 60 วัน ซึ่งหลังจากนี้การจะได้อยู่ต่อในสหรัฐฯ หรือถูกส่งตัวกลับ จะขึ้นอยู่กับการต่อสู้คดีของทีมทนายความจากภายในคุก
นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึง "บิ๊ก" ซึ่งถูกมองว่าเป็นชนวนเหตุที่หักหลังและล่อลวงให้บังแจ็คต้องเดินทางข้ามรัฐไปมาจนถูกเจ้าหน้าที่กักกันตรวจคนเข้าเมือง (ICE) จับกุม โดยเพจเชื่อว่า หากบังแจ็คได้ออกมาเมื่อไหร่ จะมีการแฉคืนอย่างสาสม และเนื้อหาแฉระลอกใหม่อาจจะรุนแรงกว่าเดิมหลายร้อยเท่า พร้อมมั่นใจว่าสหรัฐฯ ไม่มีทางส่งตัวบังแจ็คกลับประเทศไทยแน่นอน
ทั้งนี้ ทางเพจระบุว่าจะคอยติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อมารายงานให้แฟนเพจได้ทราบต่อไป