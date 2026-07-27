CSI LA เปิดภาพคุก ICE ที่คุมตัว "บังแจ็ค" ในสหรัฐฯ คาดสู้คดี 60 วัน เตรียมแฉคืนร้อยเท่า "บิ๊กหักหลัง"

เพจ CSI LA เผยแพร่ภาพภายในศูนย์กักตัวคนต่างด้าว Northwest ICE Processing Center เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน สถานที่ควบคุมตัว "บังแจ็ค" พร้อมระบุว่าเป็นเรือนจำที่เคยถูกวิจารณ์เรื่องสภาพความเป็นอยู่และการดูแลผู้ถูกคุมขัง อีกทั้งเปิดช่องทางให้ผู้สนับสนุนส่งข้อความหรือจดหมายให้กำลังใจ ขณะที่คาดว่าคดีจะมีความชัดเจนภายในราว 60 วัน
เพจ CSI LA โพสต์ภาพพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ Northwest ICE Processing Center เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัว "บังแจ็ค" หรือ RAJA ZULQARNAIN HAIDER หลังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ICE) ควบคุมตัว
โดยเพจระบุว่า ศูนย์กักตัวดังกล่าวเป็นเรือนจำเอกชนที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อร้องเรียนหลายครั้งเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และการดูแลผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งยังระบุว่าสามารถรองรับผู้ถูกคุมขังได้ราว 1,500 คน ซึ่งผู้ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ประมาณ 30% เป็นชาวเม็กซิโก ขณะที่ 11% เป็นชาวอินเดีย และที่เหลือเป็นผู้มาจากประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้
นอกจากนี้ เพจยังเผยช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการส่งกำลังใจถึง "บังแจ็ค" โดยสามารถโทรศัพท์ฝากข้อความผ่านหมายเลข (253) 396-1611 แจ้งชื่อผู้รับ RAJA ZULQARNAIN HAIDER พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ฝากข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปแจ้งแก่ผู้ถูกควบคุมตัว
อีกช่องทางคือการส่งจดหมายถึง
RAJA ZULQARNAIN HAIDER
Northwest ICE Processing Center
1623 East J Street, Suite 5
Tacoma, WA 98421
ทั้งนี้ เพจ CSI LA แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า คาดว่า "บังแจ็ค" อาจทราบความชัดเจนของคดีภายในประมาณ 60 วัน ส่วนผลสุดท้ายจะถูกส่งกลับประเทศหรือได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในสหรัฐฯ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายและการดำเนินงานของทนายความ
"คิดว่าบังคงได้ออกมาภายใน 60 วัน ส่วนบังจะถูกส่งกลับหรือจะได้อยู่ต่อ ก็ขึ้นอยู่กับทนายความ แต่งานนี้บังต้องสู้จากในคุกส่วนบิ๊กที่หักหลังบัง หลอกล่อให้บังออกมาจากถ้ำ บินข้ามรัฐไปมาจนถูก ICE จับ แอดคิดว่าคงโดนบังแฉคืนอย่างสาสม
แน่นอนหากบังได้ออกมา และคอนเทนต์ใหม่ที่บังจะแฉ คงแรงกว่าเดิมหลายร้อยเท่า เพราะอเมริกาไม่มีทางส่งบังกลับไทยแน่นอนแอดจะติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทุกคนทราบครับ" ข้อความในเพจ CSI LA ระบุ
อย่างไรก็ตาม ข้อความในส่วนที่กล่าวถึงบุคคลอื่น รวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็น ความคิดเห็นของผู้ดูแลเพจ CSI LA ซึ่งยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง