จาก "ครูยอง" ครูเกาหลีสุดฮา สู่ Daehan Korean Language School โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีที่มีนักเรียนกว่า 3,500 คน

หากพูดถึง Daehan Korean Language School (โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดฮัน) หลายคนคงนึกถึง "ครูยอง" ครูเกาหลีที่โด่งดังจากคอนเทนต์สอนภาษาเกาหลีบนโลกโซเชียล ด้วยคาแรกเตอร์สายวีนแบบขำ ๆ จนกลายเป็นไวรัลหลายครั้ง ทั้งที่สโลแกนของโรงเรียนคือ "ครูเกาหลี พูดไทย ใจเย็นเจี๊ยบ!"
ความย้อนแย้งระหว่างสโลแกนกับคาแรกเตอร์ในคลิป กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ได้ หลายคลิปมียอดรับชมหลายล้านครั้ง และทำให้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มมองว่า การเรียนภาษาเกาหลีไม่จำเป็นต้องเครียด แต่สามารถสนุกและพูดได้จริง
แต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะเหล่านั้น คือแนวคิดด้านการศึกษาที่จริงจังกว่าที่หลายคนคาด
วันนี้ Mr. Young Lee (이영) หรือ "ครูยอง" คือผู้ก่อตั้ง Daehan Korean Language School (โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดฮัน) โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแนวใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 มีครูผู้สอนมากกว่า 30 คน ทั้งครูเกาหลีเจ้าของภาษาและครูชาวไทย เปิดการเรียนการสอนที่ เซ็นทรัล พระราม 9 และ เซ็นทรัล บางนา มีนักเรียนสะสมกว่า 3,500 คน และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อกระแสเกาหลีเติบโต แต่คนไทยจำนวนมากยังไม่กล้าพูดภาษาเกาหลี
กระแส Korean Wave (Hallyu) เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย จากความนิยมใน K-Pop และ K-Drama สู่การเรียนต่อ การทำงานกับบริษัทเกาหลี การท่องเที่ยว และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
รายงาน Duolingo Language Report 2025 ระบุว่า ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่มีผู้เรียนมากที่สุดอันดับ 6 ของโลก ขณะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เรียนภาษาเกาหลีจำนวนมาก ทั้งในระบบการศึกษาและโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี
อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนผู้เรียนจะเพิ่มขึ้น แต่ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกลับพบปัญหาเดียวกัน คือ "เรียนมานาน แต่ยังไม่กล้าพูดภาษาเกาหลี"
สำหรับครูยอง คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่า คนไทยเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นหรือไม่ แต่คือ เหตุใดผู้เรียนจำนวนมากจึงยังไม่มั่นใจในการสื่อสาร
จุดเริ่มต้นของ Daehan ไม่ได้เกิดจากการอยากเปิดโรงเรียน ครูยองเดินทางมาประเทศไทยเพราะชื่นชอบผู้คนและวัฒนธรรม ก่อนตัดสินใจศึกษาต่อและใช้ชีวิตในประเทศไทย
จากประสบการณ์สอนภาษาเกาหลีให้คนไทยมากกว่า 10 ปี เขาพบว่าผู้เรียนจำนวนมากมีความตั้งใจ แต่กลับเริ่มต้นด้วยวิธีการออกเสียงที่ไม่เหมาะสม เพราะนำหลักการอ่านภาษาไทยมาใช้กับภาษาเกาหลี ส่งผลให้การออกเสียงไม่เป็นธรรมชาติ ขาดความมั่นใจ และไม่กล้าพูด
ครูยองกล่าวว่า
"저는 태국 사람들이 한국어를 배울 수 있는 잠재력이 매우 높다고 믿습니다. 하지만 부족한 것은 능력이 아니라, 말을 시작할 때의 자신감입니다. 만약 학습 방법을 바꿔서 학습자들이 언어를 직접 사용해보도록 한다면, 결과는 분명히 달라질 것입니다."
"ผมเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพในการเรียนภาษาเกาหลีสูงมาก แต่สิ่งที่ขาดไม่ใช่ความสามารถ แต่คือความมั่นใจในการเริ่มพูด หากเราเปลี่ยนวิธีการเรียนให้ผู้เรียนกล้าลองใช้ภาษา ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน"
แนวคิดนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรของ Daehan Korean Language School ที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนคนไทยโดยเฉพาะ
เปลี่ยนจากการท่องจำ มาเป็นการสื่อสาร
Daehan Korean Language School เชื่อว่า การเรียนภาษาเริ่มต้นจากความกล้า ไม่ใช่ความจำ
โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรที่ เน้นการสื่อสาร เน้นพูดเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้ฝึกกับ ครูเกาหลีพูดไทย ตั้งแต่ช่วงแรก เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง และใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
เป้าหมายของโรงเรียนไม่ใช่เพียงการสอบผ่าน แต่คือการ พูดภาษาเกาหลีได้จริง ใช้ภาษาเกาหลีได้จริง และสื่อสารด้วยสำเนียงแบบคนเกาหลี
หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีเน้นพูด ผู้เตรียมสอบ TOPIK ผู้ศึกษาต่อประเทศเกาหลี ไปจนถึงผู้ที่ต้องใช้ภาษาในการทำงานกับบริษัทเกาหลี
Progress Report จุดเด่นที่สะท้อนการดูแลผู้เรียนรายบุคคล อีกหนึ่งจุดเด่นของ Daehan Korean Language School คือ Daehan Progress Report รายงานผลการเรียนรายบุคคลที่คุณครูจัดทำให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
รายงานดังกล่าวไม่ได้บอกเพียงผลการเรียน แต่คุณครูจะบันทึกพัฒนาการของผู้เรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการออกเสียง การสื่อสาร สิ่งที่ทำได้ดี และจุดที่ควรฝึกเพิ่มเติม
ระบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการของตนเองอย่างชัดเจน รู้ว่าควรพัฒนาทักษะด้านใดต่อไป และสามารถฝึกฝนได้ตรงจุด
สำหรับ Daehan การเรียนภาษาเกาหลีไม่ได้จบลงเมื่อหมดเวลาเรียนในห้อง แต่เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณครูคอยติดตาม ให้คำแนะนำ และผลักดันให้ผู้เรียนเติบโตในทุกช่วงของการเรียน
ห้องเรียนที่เชื่อว่า "คนเราจะพูดได้ เมื่อไม่กลัวที่จะพูดผิด" นอกจากหลักสูตรแล้ว Daehan ยังให้ความสำคัญกับบรรยากาศในห้องเรียน
ครูยองเชื่อว่า นักเรียนทุกคนควรได้รับการดูแลเหมือนคนในครอบครัว หน้าที่ของครูไม่ได้มีเพียงการสอน แต่รวมถึงการรับฟัง ให้คำปรึกษา และสร้างห้องเรียนที่เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย กล้าพูดภาษาเกาหลี และสนุกกับการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกคนผ่านการอบรมโดยครูยอง เพื่อให้ใช้แนวทางการสอนเดียวกัน และเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนชาวไทย
ผู้เรียนของ Daehan ไม่ได้มีเพียงสายสอบ
ผู้เรียนของ Daehan Korean Language School มีทั้งคนชอบเกาหลี แฟน K-Pop ผู้ชม K-Drama ผู้ที่ต้องการเที่ยวเกาหลี และผู้ที่เรียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
ขณะเดียวกัน ยังมีผู้เรียนที่เตรียมสอบ TOPIK, A-Level ภาษาเกาหลี, ศึกษาต่อประเทศเกาหลี, สมัครทุน, ทำงานกับบริษัทเกาหลี, แต่งงานกับชาวเกาหลี, ขอวีซ่า F-6 รวมถึงผู้ที่เตรียมตัวเป็น K-Pop Trainee
สำหรับเด็ก โรงเรียนยังมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่เตรียมออดิชันและเด็กไทย–เกาหลี โดยแยกการเรียนการสอนจากหลักสูตรผู้ใหญ่อย่างชัดเจน
ปัจจุบัน Daehan Korean Language School มีนักเรียนสะสมกว่า 3,500 คน และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลสาธารณะหลายคน อาทิ ดีเจมะตูม และ โจ๊ก iScream รวมถึงผู้เรียนจากโครงการของค่ายบันเทิงเกาหลีบางแห่ง ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้
จากโรงเรียนสอนภาษา สู่สะพานเชื่อมไทยและเกาหลี
ครูยองมองว่า ภาษาไม่ใช่เพียงวิชาในห้องเรียน แต่เป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาส ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
ด้วยเหตุนี้ Daehan Korean Language School จึงไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพียงการเป็นโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงคนไทยและคนเกาหลี ผ่านภาษา การศึกษา วัฒนธรรม และโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ
จากภาพจำของ "ครูเกาหลีสุดฮา" บนโลกออนไลน์ วันนี้ Daehan Korean Language School กำลังสร้างภาพจำใหม่ของ โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแนวใหม่ ที่เน้นการสื่อสาร เน้นพูดเป็นหลัก มีวิธีสอนที่เข้าใจคนไทย และดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดผ่าน Daehan Progress Report เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าควรฝึกอะไรต่อและพัฒนาได้ตรงจุด พร้อมทั้งเชื่อว่าทุกคนสามารถ พูดภาษาเกาหลีได้จริง หากได้เรียนด้วยวิธีที่เหมาะสม
เพราะสำหรับ Daehan การเรียนภาษาไม่ได้วัดจากจำนวนคำศัพท์ที่จำได้ แต่คือความมั่นใจที่จะพูดประโยคแรก และเปลี่ยนภาษาเกาหลีให้กลายเป็นโอกาสในชีวิตจริง
Daehan Korean Language School ก่อตั้งโดย Mr. Young Lee (이영) หรือ "ครูยอง" ครูเกาหลีผู้มีประสบการณ์สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี และเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนคนไทยโดยเฉพาะ
ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Daehan Korean School (โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแดฮัน) หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี กิจกรรมของโรงเรียน และข่าวสารต่าง ๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
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