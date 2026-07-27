ตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลรั่ว ระบบ TSD Investor Portal หญิงฉะเชิงเทราจบชีวิตเพราะเพจ TSD ปลอม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สะเทือน! TSD ยอมรับระบบ Investor Portal ถูกเจาะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ สั่งปิดกั้นช่องโหว่ทันที ยืนยันไม่กระทบพอร์ตซื้อขายหลักทรัพย์ ด้าน ก.ล.ต. สั่งคุมเข้ม พร้อมเตือนนักลงทุนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS-อีเมลปลอม หวั่นซ้ำรอยคดีสลดเมื่อต้นปี ที่สาวฉะเชิงเทราตกเป็นเหยื่อเพจ TSD ปลอมจนสูญเงินเก็บทั้งชีวิตและตัดสินใจลาโลก
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วันนี้ (27 ก.ค. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานระบบ e-Service ที่ชื่อว่า TSD Investor Portal ระบุว่า TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ซึ่ง TSD ได้ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงระบบงานดังกล่าว และหยุดการรั่วไหลของข้อมูลโดยทันทีแล้ว รวมถึงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นด้วย
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ทั้งนี้ หลังจากตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าว TSD ได้มีการทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลที่อาจได้รับผลกระทบรับทราบ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลด้านการเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของ TSD แต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตาม TSD ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความระมัดระวังต่ออีเมล ข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ที่แอบอ้างเพื่อหลอกขอข้อมูล และไม่คลิกลิงก์หรือให้รหัสผ่าน/ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ที่ติดต่อมาโดยไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน รวมทั้งขอแนะนำให้เปลี่ยน password เป็นประจำ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
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หากผู้ใช้บริการ TSD Investor Portal ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TSD Contact Center โทร 0-2009-9999 หรือ https://www.set.or.th/th/about/contact-us/contact-center หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่
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ด้านนายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2569 ก.ล.ต. ได้รับรายงานเหตุเบื้องต้นจาก TSD กรณีที่ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลในระบบ Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาต ก.ล.ต. จึงประสานงานกับ TSD เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ และควบคุมไม่ให้มีผลกระทบเพิ่มเติม
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โดย TSD ได้ดำเนินการเพื่อระงับการเข้าถึงจากแหล่งและบัญชีผู้ใช้ที่ต้องสงสัย ปิดช่องทางเชื่อมต่อในส่วนที่ได้รับผลกระทบ และเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้ว
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ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล ก.ล.ต. ขอแนะนำให้ประชาชนและผู้ลงทุนระมัดระวังในการรับอีเมล ข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ที่แอบอ้าง ที่อาจขอข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไม่คลิก link หรือให้รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ที่ติดต่อมาโดยไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
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ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนติดตามข้อมูลจากช่องทางของ TSD หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TSD Contact Center โทร 0-2009-9999 หรือหากพบเบาะแสและมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ก.ล.ต. โทร. 1207 หรืออีเมล complaint@sec.or.th
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ระบบ e-Service ที่ชื่อว่า TSD Investor Portal บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีไว้สำหรับทำธุรกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่การซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ตรวจสอบสิทธิประโยชน์วันขึ้นเครื่องหมาย XD (ปันผล) หรือวันขึ้นเครื่องหมาย XR (สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) ขอรับเอกสารทางอีเมล, มอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น, ยื่นภาษีเงินปันผลออนไลน์, เรียกดูหรือดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รวมถึงสามารถโอนหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (มักจะได้รับเมื่อจองซื้อหุ้นไอพีโอ / IPO) เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีไว้ได้ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหรือเดินทางไปที่โบรกเกอร์นั้นๆ
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กรณีที่ TSD Investor Portal ประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหล นับเป็นครั้งแรกในรอบ 31 ปี นับตั้งแต่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2538 อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลใน TSD Investor Portal จะไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ต้องทำผ่านแพลตฟอร์ม Streaming แต่ก็มีข้อมูลบัญชีผู้ถือหุ้น ทั้งชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลโบรกเกอร์หรือคัสโตเดียนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ซึ่งมิจฉาชีพสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อหลอกเหยื่อได้ จึงมีการแจ้งเตือนให้ระวังอีเมล ข้อความ SMS โทรศัพท์ หรือลิงก์ที่แอบอ้างดังกล่าว
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รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้้เมื่อเดือน เม.ย. 2569 มีหญิงวัย 51 ปี ประกอบอาชีพขายเสื้อผ้าในตลาดที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากเห็นข้อมูลการเชิญชวนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านทางเฟซบุ๊ก จนนำสู่การเชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ของนักลงทุนและถูกหว่านล้อม ให้เข้าร่วมลงทุนด้วยการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ผ่านเพจ TSD ปลอม และการซื้อขายหุ้นทองคำในห้างทองชั้นนำย่านเยาวราช แต่เมื่อลงทุนไปแล้วต้องการจะถอนเงินลงทุนคืนกลับทำไม่ได้
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กระทั่งผ่านไประยะหนึ่ง จึงมีข้อความที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทนายความช่วยเหลือประชาชน เด้งเข้ามาในเฟซบุ๊กของภรรยา โดยทำทีว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ที่ถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงเงินจากการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินคืน โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เสียหายในกลุ่มไลน์เพื่อเดินหน้าในการทำคดีจากผู้เสียหายหลายราย และส่งไปยังหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และยังหลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานอีกหลายแสนบาทสุดท้ายก็ยังไม่ได้เงินคืน
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ภายหลัง หญิงรายดังกล่าวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากการถูกหลอกนำเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงทุน และบางส่วนยังต้องหยิบยืมจากญาติพี่น้อง จนตัดสินใจผูกคอลาโลกเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุสามีได้นำหลักฐานที่ภรรยาได้โอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ถึง 7 บัญชีเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา แต่ได้รับการปฏิเสธการรับแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเพียงว่าให้รวบรวมหลักฐานให้ได้มากกว่าที่มีจึงจะสามารถแจ้งความได้