เด็กไทยสร้างชื่อ!! ด.ญ.ฌาริน สินธวถาวร คว้าแชมป์โลกร้องเดี่ยวเยาวชน WCOPA 2026 จารึกคนไทยคนแรกกับความสำเร็จระดับโลกรอบ 28 ปี

ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ที่ต้องบันทึกไว้ เมื่อ ด.ญ. ฌาริน สินธวถาวร (Charyn Sinthavathavorn) ตัวแทนประเทศไทย ได้สร้างปรากฏการณ์ เขย่าวงการร้องเพลงบนเวทีระดับโลก World Championships of Performing Arts (WCOPA) ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ด้วยการคว้ารางวัล 2026 Junior Grand Champion Solo Vocalist of the World หรือ แชมป์โลกร้องเดี่ยวรุ่นเยาวชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี) มาครองได้สำเร็จ และนับเป็น คนไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งนี้มาได้ในรอบ 28 ปี ของการแข่งขัน
ทั้งนี้ การแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) ครั้งที่ 28 ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จาก 54 ประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของสาขาการร้องเดี่ยว ด.ญ. ฌาริน สินธวถาวร (Charyn Sinthavathavorn) นักเรียนชั้น ป.5 จากโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International School Bangkok) ตัวแทนประเทศไทย ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการคว้าแชมป์โลกกลับมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ
สำหรับ เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ เริ่มต้นจากเรื่องราวเล็ก ๆ ของเด็กหญิงวัย 11 ปี หลังจากที่ เธอย้ายโรงเรียนทำให้ฌารินรู้สึกเหงา คุณพ่อและคุณแม่จึงพาเข้าร่วม Broadway Summer Camp ในการแสดงเรื่อง Matilda ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้รู้จัก โลกของ Musical Theatre และค้นพบความหลงใหลในการร้องเพลงและการแสดงบนเวที จากนั้น ตลอดระยะเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง ฌารินได้พัฒนาทักษะการร้องเพลงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Musical Theatre, Pop, Rock และ R&B ควบคู่กับการแสดง จนสามารถคว้าแชมป์จากเวทีประกวดภายในประเทศหลายรายการ ก่อนก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน WCOPA 2026 และสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลกให้เกิดขึ้นอีกครั้ง
นอกจากตำแหน่งแชมป์โลก World Championships of Performing Arts (WCOPA) ครั้งที่ 28 ที่ได้รับแล้ว ในการแข่งขันบนเวทีเดียวกันนี้ “ฌาริน” ยังทำผลงานโดดเด่น ด้วยการคว้า เหรียญทอง 10 เหรียญ, เหรียญเงิน 6 เหรียญ, เหรียญทองแดง 3 เหรียญ รวมถึงโล่คะแนนสูงสุด (High Score Plaques) ถึง 6 รางวัล ทั้งการแข่งขันประเภท ร้องเดี่ยว และ ร้องกลุ่ม พร้อมกันนี้ ยังได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน จาก New York Film Academy และ Watersound Entertainment เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะการแสดงและพัฒนาศักยภาพในระดับนานาชาติ อีกด้วย
สำหรับ World Championships of Performing Arts (WCOPA) หรือ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Olympics of Performing Arts” ถือเป็นการแข่งขันศิลปะการแสดงระดับโลก ที่รวบรวมผู้มีความสามารถจากนานาประเทศ ในสาขาการร้องเพลง การเต้น การแสดง ดนตรี และศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ โดยศิลปินไทยที่เคยผ่านเวทีแห่งนี้ ได้แก่ เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง The Voice, สาธิดา พรหมพิริยะ (แนน), กานต์ จั่นทอง (กานต์ KPN), และพริมาภา กรโรจนชวิน
ส่วนทางด้าน ผลงานของทีมประเทศไทย ในปี 2026 ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน 18 คน และการแสดงแบบกลุ่มอีก 2 ทีม สามารถคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 47 เหรียญ เหรียญเงิน 30 เหรียญ เหรียญทองแดง 42 เหรียญ พร้อมคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดพาเหรดประจำชาติ (National Parade of Nations) และ Certificate of Excellence for National Director สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีศิลปะการแสดงระดับโลก
อย่างไรก็ดี วันนี้ อาจนับได้ว่า เป็นความสำเร็จ ของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง จากอดีตที่เข้าค่ายละครเวทีเพียงเพื่อใช้เวลาช่วงปิดเทอม ให้เป็นประโยชน์ มาวันนี้ ด.ญ. ฌาริน สินธวถาวร ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Junior Grand Champion Solo Vocalist of the World 2026 และได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นคนไทยคนแรก ที่คว้าแชมป์โลกร้องเดี่ยวเยาวชนบนเวที WCOPA ได้สำเร็จในรอบ 28 ปีของการแข่งขัน