มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมสดุดีวีรชนชายแดนไทย-กัมพูชา "อ.ปานเทพ" ให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้า พร้อมร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญยุทธบดินทร์

"ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา สดุดีวีรชนผู้เสียสละ ณ ค่ายสุรนารี พร้อมให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้า ก่อนร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ "ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ" และเข้ารับเหรียญรุ่นพิเศษจากแม่ทัพภาคที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่อนุสาวรีย์วีรไท ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรชนผู้กล้า เพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีพิพาทไทย-กัมพูชา ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
นายปานเทพ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้ร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สวดเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศล หน้าโกศบรรจุรายนาม วีรชนนักรบผู้เสียสละ
โดยประธานในพิธีนำเคารพดวงวิญญาณนักรบไทย และประดับแผ่นป้ายจารึกชื่อลงบนแท่นประดับ ก่อนวางพามาลา และผู้ร่วมพิธีร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัย หลังครบรอบ 1 ปี เหตุปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา
หลังจากนั้นนายปานเทพ ได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับสิบเอก อนิรุต คลังประโคน พี่ชายของจ่าเริง(จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน) ทหารกล้าและวีรบุรุษแห่งสมรภูมิเนิน 350 ปราสาทตาควาย สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2568 และได้ให้กำลังใจนางธัญญรัตน์ คลังประโคน ภรรยาจ่าเริงด้วย
ช่วงบ่ายนายปานเทพ เป็นประธานร่วมจุดเทียนจตุรทิศ ในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญ "ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ" รุ่นหนุมานแผลงฤทธิ์ รวยรวย-ล้านล้าน ณ สโมสรร่วมเริงไชย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หลังจากนั้น ได้เข้ารับเหรียญ "ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ" รุ่นหนุมานแผลงฤทธิ์ รวยรวย-ล้านล้าน ชุดที่ 1 จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่จัดสร้างโดยกองทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้มีอุปการะคุณ ณ สโมสรร่วมเริงไชย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2569 หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก
นอกจากนั้นได้เหรียญ "ยุทธบดินทร์-ศตวรรษ" รุ่นหนุมานแผลงฤทธิ์ รุ่นพิเศษ ที่มีแจกเฉพาะในงานนี้ ซึ่งทำมาจากปลอกกระสุน โดย พลเอก วีรยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาพที่ 2 และภรรยา ได้ให้เกียรติมามอบให้ด้วยตัวเอง
ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม นายปานเทพได้รับการต้อนรับจากกำลังพล ข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น มีผู้ร่วมถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก ขณะที่พระสงฆ์ซึ่งเข้าร่วมพิธีได้เข้ามาทักทายและแสดงการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
นายปานเทพยังเปิดเผยด้วยว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เมตตาพูดคุยและให้กำลังใจ พร้อมกล่าวว่าติดตามผลงานการนำเสนอข้อมูลผ่านรายการต่าง ๆ ของนายปานเทพมาโดยตลอด เห็นว่ามีการอธิบายประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมเชิญให้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในโอกาสต่อไป