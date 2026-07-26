ราชทัณฑ์ปันสุขฯ สายพระเนตรแห่งความเมตตา เยียวยากายใจ สร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ให้แก่ผู้ต้องขังภายใต้“โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โดยมี นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่รอรับ
“โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นการดำเนินงานตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีเล็งเห็นว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก และยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จึงพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมของ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสม เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถประกอบอาชีพสุจริตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ ได้ทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์
โดยกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขัง ในวันนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 4 ของโครงการ ซึ่งจะเน้นการบำบัดฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม ประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจสายตา และตัดแว่นสายตา ตรวจรักษาโรคทางสายตาโดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ การมอบแว่นสายตาแก่ผู้ต้องขังหญิง
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจหาเชื้อ HPV DNA การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ผ่านการเจาะปลายนิ้วซึ่งสามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 15 นาที การตรวจหาไขมันพอกตับด้วยเครื่องมือ FibroScan (ไฟโบรสแกน) ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจวัดระดับความแข็งของเนื้อตับเพื่อหาภาวะพังผืด และประเมินปริมาณไขมันสะสมในตับ ใช้เวลาตรวจประมาณ 5-10 นาที การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่
นอกจากนี้ยังมีการมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกจำนวน 1 เครื่อง รวมถึงมอบของเยี่ยมของใช้ที่จำเป็นแก่ ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 5 ราย และตัวแทนเด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 3 ราย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน บุคคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาทุกภาคส่วน อาทิ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ.11) คณะผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปกพ.2) และคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 30 (บยส.30) เป็นต้น เพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทั้งร่างกาย จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องราชทัณฑ์อย่างเท่าเทียม ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ รวมทั้งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ดูน้อยลง