ดราม่าเดือด!โซเชียลฯฟาดแรงปมตบลูกยางกัมพูชาเช็ดมือใส่เท้าบางส่วนชี้ช่องฟ้องสหพันธ์ฯ

ดราม่าร้อนสะเทือนศึกวอลเลย์บอลชาย SEA V Cup 2026 หลังโลกออนไลน์แห่วิจารณ์พฤติกรรมนักกีฬาทีมชาติกัมพูชา ที่ถูกจับตาว่านำมือไปเช็ดเท้าและรองเท้าทันทีหลังจับมือผู้เล่นทีมชาติไทย จุดกระแสถกเดือดเรื่องสปิริตและมารยาทนักกีฬา ขณะที่แฟนลูกยางจำนวนมากแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด พร้อมโยงผลการแข่งขันที่ไทยเอาชนะ 3-0 เซตอย่างขาดลอย
วันนี้ (26 ก.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ “6th SEA V Cup 2026” สนามที่ 2 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ในศึกรอบรองชนะเลิศระหว่าง ทีมชาติไทย (อันดับ 58 ของโลก) และ ทีมชาติกัมพูชา (อันดับ 128 ของโลก)
แม้ผลการแข่งขันจะเป็นทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยที่โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะกัมพูชาไปได้แบบขาดลอย 3-0 เซต ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ตามนัด ทว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักกลับเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มเกม
กรณีดราม่าร้อนในศึกวอลเลย์บอลชาย “6th SEA V Cup 2026” หลังปรากฏภาพนักกีฬาทีมชาติกัมพูชานำมือไปเช็ดบริเวณเท้าและรองเท้าทันทีหลังสัมผัสมือกับผู้เล่นทีมชาติไทย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์นั้น
ล่าสุด บนสังคมออนไลน์ได้มีแฟนกีฬาเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่ต่างรู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาทิ "สำเนียงส่อภาษา...กิริยาส่อสกุล" และ "การแสดงออกสื่อถึงสติปัญญาและกำพืดของชนชาติ"
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์ตลกร้ายและสะใจกับผลการแข่งขันที่ไทยเอาชนะไปขาดลอย 3-0 เซต
โดยระบุว่า "เช็ดเท้าตอนนี้เช็ดน้ำตาสะใจ" รวมถึงเสนอแนะว่า หากมีการทำพฤติกรรมดังกล่าวจริง ทางสมาคมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน เช่น "ถ้าทำจริงสามารถฟ้องสหพันธ์การกีฬาถึงเรื่องมารยาทของนักกีฬาได้นะ"
กระแสดราม่าดังกล่าวยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยแฟนกีฬาส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีมาตรฐานเรื่องสปิริตและมารยาทของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างจริงจัง