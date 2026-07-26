เจ้าของปั๊มกันทรลักษ์ เหยื่อ BM-21 ยอมรับชะตากรรม อนุทินไม่จ่ายเงินเยียวยาให้

ส.ส.พรรคไทรวมพลัง เผยเจ้าของปั๊มน้ำมัน PTT Station กันทรลักษ์เหยื่อจรวด BM-21 กัมพูชาตกใส่ ยอมรับชะตากรรม หากรัฐบาลอนุทินไม่จ่ายเงินเยียวยา ตอกรัชดา ซีพีให้เฉพาะสินค้าไม่ใช่เงินสด ปตท. ช่วยเฉพาะโครงสร้างหลังคาปั๊ม ส่วนค่ารื้อถอน ค่าก่อสร้างอาคารใหม่ และค่าเสียรายได้แบกรับไว้เอง
วันนี้ (26 ก.ค. 2569) นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หรือกังฟู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรวมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลัง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาบ้านผือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยื่นหนังสือร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐแม้แต่บาทเดียว จากเหตุจรวด BM-21 ของทหารกัมพูชา ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2568 ซึ่งโฆษกรัฐบาล ชี้แจงว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เนื่องจากได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และบริษัทเอกชนแล้ว ว่า หลังจากโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจง ผมได้พูดคุยกับเจ้าของปั๊มโดยตรง ข้อเท็จจริงคือ
* 9 ล้านบาทจาก CP เป็นการช่วยเหลือในรูปของสินค้า ไม่ใช่เงินสด
* เงินประกัน 1 ล้านบาท เป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพราะเหตุการณ์นี้เป็นภัยสงคราม จึงไม่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ และเจ้าของเป็นผู้จ่ายเบี้ยทำประกันเอง
* ปตท. ช่วยเฉพาะโครงสร้างหลังคาปั๊มประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนค่ารื้อถอน ค่าก่อสร้างอาคารใหม่ และค่าเสียรายได้ เจ้าของต้องรับภาระเอง คิดเป็นส่วนต่างอีกกว่าสิบล้านบาท
* ภาครัฐ จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ช่วยเหลือแม้แต่บาทเดียว เพราะปั๊มเป็นนิติบุคคล ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา แม้ว่าเจ้าหน้าที่เคยแจ้งตอนเกิดเหตุใหม่ๆว่าช่วยได้ครึ่งหนึ่งของความเสียหาย และเจ้าของก็ยินดีรับ 4ล้าน จากยอดขอ8 ล้าน แต่วันนี้ที่รัฐบาลชี้แจงแสดงว่าไม่ได้แล้วครับ
เจ้าของปั๊มบอกกับผมว่า หากสุดท้ายไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐก็พร้อมยอมรับชะตากรรม และจะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการ
ผมจะพยายามหาแนวทางทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา โดยใช้กระบวนการทางกรรมาธิการของสภา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะข้อกำหนดทางกฎหมาย และได้รับความเป็นธรรมตามความเหมาะสมครับ