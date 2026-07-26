คืบหน้ารั้วชายแดนไทย-กัมพูชา จากกองทุนหทัยทิพย์ บก.ทท.-ทบ.เข้าเฝ้าฯ 10 ส.ค.นี้

กองทุนหทัยทิพย์ ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เดินหน้าสานพลังแห่งการให้ ร่วมสร้างความมั่นคงของชาติ พร้อมรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในวันที่ 10 ส.ค.นี้
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วันนี้ (26 ก.ค. 2569) เฟซบุ๊กของกองทุนหทัยทิพย์ ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ระบุว่า กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้รับพระราชทานเงินจากกองทุนหทัยทิพย์ จำนวน 69,275,700 บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนพร้อมถนนตรวจการณ์ในพื้นที่นำร่อง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันได้ก่อสร้างรั้วชายแดนช่วงหลักเขตแดนที่ 52–54 แล้ว ขณะเดียวกันได้ก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุจากฐานปฏิบัติการที่ 6 แล้วเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างถนนตรวจการณ์จากหลักเขตแดนที่ 52–59 นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์สำหรับกำลังพล รวม 100 แห่ง และหลุมหลบภัยขนาดความจุ 40-60 คน รวม 40 แห่ง ในพื้นที่โรงเรียน วัด และชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน
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โดยเมื่อการดำเนินงานในระยะแรกแล้วเสร็จ บก.ทท.จะขอรับพระราชทานเงินจากกองทุนหทัยทิพย์ เพื่อนำไปก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 8 กิโลเมตรเศษ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่หลักเขตแดนที่ 54–59 ตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อไป
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กองทัพบก (ทบ.) ได้รับพระราชทานเงินจากกองทุนหทัยทิพย์ จำนวน 51,813,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการจัดสร้างหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพล จำนวน 328 แห่ง และหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน ขนาดความจุ 40 คน จำนวน 10 แห่ง เพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด
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กองทุนหทัยทิพย์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมสมทบทุน ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเดินหน้าตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดน
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ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงาน เฝ้า เพื่อถวายรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งพระราชทานพระวโรกาสให้ประชาชนร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบ "กองทุนหทัยทิพย์" ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2569 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์ในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : กองทุนหทัยทิพย์ หรือ สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ โทร. 0-2553-8616–19 (ในวันและเวลาราชการ) เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
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อนึ่ง รายงานยอดเงินบริจาคกองทุนหทัยทิพย์ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2569 มียอดเงินบริจาคสมทบ “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 251,052,258.66 บาท โดยได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่าง ๆ แล้วเป็นจำนวน 121,089,300 บาท คงเหลือยอดเงินบริจาค 129,962,958.66 บาท